Economía

Gerente del banco Citi asume liderazgo de AmCham en Costa Rica: apunta a tener mayor peso en políticas públicas

Presencia femenina en la Junta Directiva será mayoría por primera vez en su historia

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Por Sebastián Sánchez
AmCham nombra su nueva Junta Directiva.
AmCham nombra su nueva Junta Directiva. Edward F. Sánchez (sentado en el centro) será su nuevo presidente. (AmCham/AmCham)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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