Gerente del banco Citi asume liderazgo de AmCham en Costa Rica: apunta a tener mayor peso en políticas públicas

AmCham nombra su nueva Junta Directiva. Edward F. Sánchez (sentado en el centro) será su nuevo presidente.

La Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) designó a Edward F. Sánchez como el nuevo presidente de la Junta Directiva para el periodo 2026-2027, quien apunta a tener mayor peso en políticas públicas.

Sánchez se desempeña actualmente como el gerente general de Citi Costa Rica, y asume esta responsabilidad tras la Asamblea General de la organización empresarial.

El nuevo jerarca de la Cámara cuenta con una trayectoria de nueve años dentro de la Junta Directiva de AmCham. Durante ese lapso ejerció el cargo de tesorero.

“De cara a este nuevo periodo, la presidencia de Sánchez se enfocará en consolidar el rol de AmCham como un actor técnico y propositivo en la formulación de políticas públicas”, dice el comunicado.

La gestión dará continuidad a seis ejes fundamentales, entre estos están la seguridad nacional y la protección del régimen de zonas francas. También priorizará la reducción del costo de hacer negocios y la promoción del talento educativo.

Según el representante, Costa Rica tiene la oportunidad de consolidarse como destino líder para la inversión extranjera. El presidente impulsará una agenda de colaboración público-privada para fomentar el crecimiento sostenible.

El plan de trabajo de AmCham incluye el impulso al despliegue de tecnologías como la red 5G y el fortalecimiento de la infraestructura nacional. Estas acciones pretenden consolidar la relación bilateral con Estados Unidos y mejorar la competitividad del país.

La nueva conformación de la Junta Directiva registra por primera vez mayor representación femenina. María Nelly Rivas, de la empresa Cargill, ocupará la primera vicepresidencia, mientras que Ellen Rose representará a Texas Tech en la segunda vicepresidencia. Otros cargos directivos incluyen a Lorena Arce, de BAC, en la tesorería, y a Jorge Sequeira, en la secretaría.