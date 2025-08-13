Fortnite gana batalla legal contra Apple y Google

Sídney, Australia. Un tribunal australiano dictaminó que Apple y Google abusaron de su poder de mercado al dirimir una disputa con el fabricante del popular videojuego Fortnite.
