Economía

Fodemipyme ampliará financiamiento a proyectos verdes, turismo y jóvenes

Diputados aprobaron en segundo debate reforma a Fodemipyme; ahora podrá brindar avales y garantías.

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Por Gustavo Ortega Campos
Con 55 votos a favor, los diputados aprobaron una reforma que moderniza el Fodemipyme y busca impulsar el crédito para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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