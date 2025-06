Comentario de Rodrigo Chaves al Banco Nacional se opondría a tres principios bancarios

El comentario que el presidente Rodrigo Chaves les hizo a los nuevos miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), sobre el trámite de un crédito de unos $100 millones para una empresa, conllevaría choques con tres principios bancarios, señalaron especialistas consultados por La Nación.

Lo ocurrido podría implicar contradicciones con el secreto bancario , el principio de no interferencia de la política en el acceso a préstamos y la instrucción de que las juntas directivas nombradas por el gobierno de turno no deben aprobar o improbar préstamos .

El 28 de mayo, después de juramentarlos, Chaves les dijo a los nuevos directivos del BN: “Ustedes saben, o deberían saber, que en este momento hay negociaciones para renegociar casi $100 millones en préstamos a una empresa absolutamente conectada al poder político tradicional; ahí les voy a dejar el caso; y no sé si la gerencia actual lo va a querer hacer administrativamente o tendría que pasar por la Junta, pero es un tema muy delicado”. Así consta en un video de Casa Presidencial que fue despublicado de la plataforma YouTube.

Presidente Rodrigo Chaves juramenta nueva junta directiva del Banco Nacional

LEA MÁS: Rodrigo Chaves pide a nueva Junta Directiva del Banco Nacional examinar el crédito de una empresa en específico

1. Expondría violación a secreto bancario

Chaves dio a conocer el monto de la renegociación de créditos de una empresa, aunque no reveló el nombre.

De acuerdo con Luis Liberman, exgerente de Scotiabank y exvicepresidente de la República, alguien habría infringido el secreto bancario en caso de que sea cierto que el BN tramita o tramitó tal crédito al grado de que la información llegó a Casa Presidencial.

Para Gerardo Corrales, exgerente de BAC Credomatic, la situación es sencilla: “Eso tuvo que haber venido de un funcionario, de algún directivo, de alguien de adentro porque es información muy privada”

En cambio, Bernardo Alfaro, exgerente del BN y exjerarca de la Sugef, no considera que se produjo una violación del secreto bancario porque nunca se mencionó el nombre de la compañía.

Marvin Arias Aguilar, expresidente del Nacional, y Rosaysella Ulloa, gerenta general, afirmaron que desconocen el crédito que Chaves solicitó examinar. Incluso, Ulloa aclaró que “en este momento el Banco no está tramitando ningún crédito por ese monto”.

2. Podría interferir políticamente en la gestión de un crédito

Para Luis Liberman, el principal peligro de lo dicho por el mandatario sería la injerencia de la política en el otorgamiento de créditos. “Esa es una etapa que superamos en Costa Rica hace rato”, aseveró.

Liberman comentó que en Costa Rica antes había intervención política en el trato crediticio y por eso se cambió expresamente la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (1.644) entre finales de los 80 e inicios de los 90, para “que los funcionarios bancarios del Estado no estuvieran sometidos a la presión de los políticos de turno”.

A raíz de eso, las juntas directivas de los bancos comerciales del Estado no están facultadas para intervenir en créditos.

“Para eso se hizo la ley, para que ningún costarricense, no importa cuál es su color político, desde la izquierda hasta la derecha y todo el arcoíris en el medio, pueda entrar a un banco y si su solicitud tiene mérito, que se lo aprueben y, si no, que se lo rechacen. Pero no porque apoyó o no apoyó a este gobierno, porque fue ministro de un gobierno, porque fue presidente ejecutivo de otro, eso no tiene importancia”, añadió.

Gerardo Corrales mencionó que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) establece cuáles son los criterios de selección de deudores.

“Es la morosidad histórica, la mora actual y la capacidad de pago del deudor. Por ningún lado dice que yo tengo que preguntarle si es de mi color político o de mi equipo político. Eso es garrafal".

“Si como cliente me doy cuenta de que la información mía, de mi empresa o personal se va a usar para fines políticos, o que se filtra, no voy a querer trabajar con ese banco”, añadió Corrales.

El Banco Nacional es la entidad financiera más grande del país. (John Durán)

3. Pide a Junta Directiva que actúe en un crédito, pero el órgano no puede intervenir

Luis Liberman consideró que Chaves le pidió a la Junta Directiva que intervenga en una materia en la que no puede actuar, cuando les dijo la frase: “Ahí les voy a dejar el caso”.

Según Bernardo Alfaro, exgerente del BN y exjerarca de la Sugef, los miembros de junta directiva de los bancos estatales no pueden proponer, aprobar o participar activamente en el proceso de concesión de créditos.

Javier Cascante, también exjerarca de la Sugef, añadió que la Directiva es el órgano de dirección, no es un órgano administrativo al que le corresponda técnicamente analizar préstamos.

LEA MÁS: ¿Por qué la Junta Directiva del Banco Nacional no puede intervenir en créditos? Esto dicta la ley

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el presidente y los otros directores bancarios se tienen que concentrar en sus tareas, “sin abarcar funciones privativas de la administración, ni influir en los funcionarios encargados de dictaminar sobre el otorgamiento de créditos, ni gestionarlos por ellos mismos en favor de persona alguna, salvo extender referencias respecto al gestionante que conozcan”.

Según el artículo 34, es atribución esencial de la directiva de los bancos regular las operaciones crediticias e instaurar las condiciones generales y los límites de las distintas operaciones, “dentro de las disposiciones legales aplicables”.

El artículo 63 también expone que las juntas de los bancos comerciales del Estado deberán establecer las disposiciones reglamentarias y las normas de operación. Además, instaura que el órgano colegiado delegará la aprobación de préstamos en un Comité de Crédito.

“Con el objeto de lograr una mayor rapidez en la tramitación de las operaciones crediticias, la junta directiva nombrará una comisión de crédito, integrada, al menos, por el gerente, dos subgerentes y el jefe de la unidad de crédito. Esta comisión podrá asesorarse con el personal técnico que estime conveniente”, se indica en el artículo 63 de la ley 1.644.

Las resoluciones negativas de la comisión, de acuerdo con la legislación, tendrán apelación ante la junta directiva. De los asuntos resueltos, la comisión deberá informar al máximo órgano de dirección de la institución.

Chaves niega haber pedido algo

El 30 de mayo pasado, la Presidencia envió un mensaje a este diario con una transcripción de unas declaraciones que el gobernante pronunció el viernes durante una gira a Turrialba.

“Yo lo único que le dije a la Junta Directiva..., ‘estén atentos, hagan su trabajo’. Se trata de la gobernabilidad del banco más grande de Centroamérica, ahí muere. Al buen entendedor no hacen falta muchas palabras”.

“No señor, jamás, yo no dije hagan esto o lo otro; yo dije pongan atención. La obligación de la Junta Directiva, entre otras cosas, es proteger el patrimonio; que me digan si es ilegal, que me lleven otra vez a la Fiscalía”, señala el mensaje.

LEA MÁS: Alejandro Solórzano renuncia a Junta Directiva del Banco Nacional

El Banco Nacional es la entidad financiera más grande de Costa Rica. A abril pasado, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la institución registró activos por ¢8,45 billones, de los cuales ¢5,17 billones corresponden a préstamos.

El gobierno de Rodrigo Chaves tomó, el pasado 28 de mayo, el control total de la Junta Directiva del Banco Nacional, al reemplazar a todos los miembros anteriores de ese órgano por un nuevo grupo de directores.