Joven denunció que recibió dinero de número desconocido y descubrió que le sacaron crédito a su nombre en Colombia

La joven Karen Tatiana denunció en su cuenta de TikTok que fue víctima de una estafa y alertó a las personas para que no cayeran en la trampa.

Según sus palabras, la situación inició cuando le llegó un mensaje que decía que le consignaron un monto de dinero a su cuenta de Nequi (plataforma de Colombia). “Me escribieron de otro número. Me dicen que te consignamos tanta plata y yo, pedí el comprobante”, contó.

En el momento que pidió el recibo notó que no tenía información del banco ni los datos de la persona. Así, se alertó y sintió que el momento era raro. La joven admitió que, en ese instante, no estaba en su casa, por lo que tardó en responder y aseveró que “iba a devolver el dinero”.

En el video, detalló que los estafadores se pusieron insistentes, porque no regresaba el monto. “Se empezaron a regar, me trataron superfeo. Yo pensé: ‘una persona correcta no hace ese tipo de cosas’”, subrayó.

“Llamé a Nequi, me dijeron que no. Que tenga la plata ahí y el proceso debe hacerlo directamente la persona llamando a Nequi y, ahí, nosotros le decimos que la devuelva, pues que acepte la devolución”, agregó.

Karen Tatiana habló con los delincuentes y les comentó que debían seguir los pasos que dio la aplicación. Sin embargo, al decir esto, fue insultada y la trataron de “ladrona”. Además, la amenazaron y expresaron que tenían información importante como cédula y número de expedición. “Me dijeron que me iba a arrepentir”, explicó.

Pasaron dos meses y descubrió la verdad de la estafa Copiado!

La joven detalló que, después de dos meses de lo ocurrido, se enteró de la verdadera intención de los estafadores. “Me llegó una notificación de RapiCredit, que yo estaba en mora de un crédito que había sacado supuestamente. Debía el doble de la plata que me había llegado“, dijo.

En ese instante, entendió que estas personas se hicieron pasar por ella y sacaron una deuda a su nombre. Al salir aprobado, a su cuenta fue desembolsado el monto prestado. “Querían que se las diera”, afirmó.

Ella contó que el daño que generan estas personas inescrupulosas es mayor, porque dañan su vida crediticia, si no se da cuenta a tiempo: “No entiendo si, de pronto, en Rappicredit, hay algunas personas infiltradas y hacen que se otorgue”.

La joven contó la situación que vivió en un video de TikTok. Imagen:

El crédito fue retirado Copiado!

Para la joven, el proceso en el que se sacó el crédito y la aprobación misma “fue sospechoso”. “No entiendo, como lo sacan solo con el número de cédula de una persona”, admitió.

Incluso, detalló que faltaban filtros de seguridad para corroborar la identidad. Ella expresó que hizo todo el proceso para poner la denuncia y dejar constancia que, efectivamente, no había sacado nada con esa empresa.

“Me bajaron el crédito. No me cobraron los intereses, porque yo estaba demostrando que había sido un proceso de fraude. Si les llega a pasar esto, revisen de una su data crédito, esperen y no devuelvan la plata todavía”, anotó.

