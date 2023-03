Exjerarcas de Supén hablan a diputados sobre cómo fortalecer el ROP y enmendar algunos ‘pecados’ del sistema

Los exjerarcas de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Édgar Robles y Javier Cascante, brindaron sus recomendaciones para fortalecer el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), los pecados del sistema y las propuestas que deben evitarse a toda costa para no socavar este fondo que administra ¢9.364.622 millones.

Ambos brindaron sus observaciones durante una comparecencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, este jueves 9 de marzo, que investiga la pérdida en rentabilidad del ROP que, en febrero pasado, cumplió 11 meses consecutivos en terreno negativo.

Los exfuncionarios consideraron que el régimen requiere cambios que brinden a las operadoras de pensiones complementarias (OPC) mayores herramientas de diversificación de las inversiones; y permitir que los trabajadores escojan el momento de jubilarse del ROP y no obligarlos a hacerlo cuando se pensionan del régimen básico.

Además, propusieron replantear la figura del capital mínimo de funcionamiento para utilizarlo como fondo para resarcir a los afiliados durante periodos de pérdidas, una especie de seguro de depósitos.

LEA MÁS: Fondos de pensiones dejan de caer, aunque se mantienen los números rojos

Robles consideró que una de las deficiencias del sistema es obligar al trabajador a pensionarse del ROP pues en periodos como el actual significa materializar las minusvalías de los rendimientos. La Ley de Protección al Trabajador establece que la persona se retira cuando se jubila de los fondos básicos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Magisterio Nacional y el Poder Judicial.

“Si tuviera la posibilidad de escoger cuándo retirarse, podría esperar a que se recuperen las inversiones. Si pudiera esperarme, y no necesito el dinero, me espero. Pero me obligan a escoger un plan de beneficio del ROP”, aseguró el economista.

Robles consideró que una de las deficiencias del sistema es no haber creado productos específicos de ahorro para las personas más próximas a jubilarse, lo cual se conoce como multifondos o fondos generacionales. Para él, ahora no es el momento de implementarlos, debió hacerse hace cinco años.

“Recordemos que todo el dinero del ROP está en una sola bolsa, y en los fondos generacionales se toman los recursos de quienes están cerca de pensionarse y pasarlo a otro fondo. Para hacerlo tengo que liquidar las inversiones y eso significa materializar las pérdidas”, explicó el exjerarca, quien estuvo al frente de la Superintendencia entre el 2010 y 2015 (en los siete años anteriores fue el intendente).

La propuesta actual de la Supén es crear este nuevo instrumento dentro del fondo obligatorio, según rangos de edad, y sin tener que liquidar la inversión. Hasta el 2024 es que está previsto echar a andar esta figura.

Por su parte, el economista Javier Cascante consideró que entre las opciones para mitigar los riesgos está permitir a las operadoras de pensiones mayor diversificación en las inversiones, por lo cual consideró necesario revisar los instrumentos en los cuales se permite destinar dinero de los afiliados.

LEA MÁS: Fondos generacionales llegarán tarde para 296.000 afiliados al ROP

Para la protección de los cotizantes, Cascante consideró revisar las buenas prácticas aplicadas a otras industrias, como el seguro de depósito en la banca, y aplicarlo al mercado de pensiones.

“La Ley de Protección al Trabajador habla de un capital mínimo de funcionamiento (de las OPC), podría ser interesante redimensionar esta figura (...) y que cuando ocurre un fenómeno, como los que hemos vivido en los últimos dos años, puedan resarcir el fondo que se pierde”, dijo.

Cascante fue superintendente de Supén desde el 2002 a diciembre del 2009; y posteriormente se desempeñó como superintendente de Seguros hasta el 2012; luego fue nombrado como superintendente general de Entidades Financieras desde 2012 a 2017.

Otra opción, mencionó Cascante a los diputados, es permitir que la Supén sea un supervisor de conducta de mercados y no solo cuantitativo.

Tanto él como Robles coincidieron en que la legislación debe garantizar que quienes administran el ROP lo hagan de la manera más profesional, pues es la forma de garantizar una pensión al momento de la jubilación.

Pero rechazaron opciones que perjudiquen a los trabajadores, por ejemplo, Robles consideró que la ley aprobada hace tres años para acelerar el retiro del ROP fue un error y perjudicó a los afiliados.