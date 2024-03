¿Cómo influyen los pagos parciales de renta en la última declaración del año fiscal?

Los contribuyentes que declaran y liquidan el impuesto sobre la renta del 2023, para lo cual tienen tiempo hasta el 15 de marzo, deben contemplar los pagos parciales que hicieron durante el año fiscal. Estos funcionan como abonos al pago final, y el cálculo total del impuesto que liquidan puede servir como base para calcular los tres pagos parciales de este 2024.

Randall Oquendo, socio de Impuestos de EY Centroamérica, explicó que los pagos parciales fueron establecidos para proporcionar al Gobierno un ingreso adelantado del impuesto sobre la renta. En Costa Rica, este tributo se liquida anualmente. Antes de la implementación de los pagos parciales, el Estado solo recibía los ingresos relacionados con la renta al final del periodo fiscal, según explicó.

Por su parte, Sergio Blanco, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, recordó que los contribuyentes deben realizar tres pagos parciales por periodo fiscal, en junio, setiembre y diciembre de cada año, además de presentar la declaración final del impuesto sobre la renta en el mes de marzo del año siguiente. El monto abonado en los pagos parciales se deduce del pago definitivo del impuesto.

¿Qué son los pagos parciales de renta?

Según el artículo 22 de la Ley del impuesto sobre la renta, todos los contribuyentes que declaran ese tributo están obligados a efectuar los pagos parciales del impuesto. Blanco explicó que el monto de cada pago parcial se calcula como el 25% del promedio del impuesto de renta bruto de los últimos tres periodos, o del impuesto de renta bruto del último periodo, el valor más alto entre esas dos opciones.

Esto significa que el monto total a pagar de impuesto por el periodo fiscal del 2023 le servirá para hacer el cálculo de los pagos parciales que se avecinan en los próximos meses.

Según Oquendo, aquellos contribuyentes que estimen que por situaciones económicas o financieras en el periodo fiscal vigente, su pago de renta será menor, pueden pedirle a la Administración una eliminación o una disminución de los pagos parciales.

Para ello, los interesados deben dirigirse por escrito a la Administración Tributaria antes de la fecha de vencimiento de cada pago parcial, y demostrar que la base de cálculo está afectada por ingresos extraordinarios o por posibles pérdidas.

“Por ejemplo, una empresa que vendió vacunas en el 2022 y por la pandemia tuvo un pico de ventas, debió presentar, antes de los pagos parciales, la solicitud a Tributación porque por el contexto el cálculo del monto parcial se eleva. O en caso contrario, un comercio que se ubica frente a una vía que está siendo reparada y tuvo poco tránsito durante el año, pide que le disminuyan los pagos parciales. Sin embargo, para esta declaración de marzo ya no es una opción”, señaló el especialista de EY.

En efecto, las personas que no solicitaron con antelación la revisión de los pagos ya no lo podrán hacer para esta liquidación, sino para los valores que hay que cancelar antes de los días 30 de junio, setiembre y diciembre, relacionados con el periodo del 2024.

Para solicitar la eliminación o disminución de los pagos, los contribuyentes deben completar el formulario “Solicitud de disminución o eliminación de pagos parciales del impuesto sobre la renta”, por medio de la herramienta Trámites Virtuales (Travi).

¿Cómo influyen los pagos parciales en la declaración del periodo 2023?

Sergio Blanco explicó que, considerando que las personas y empresas sí cumplieran con su obligación de los pagos parciales, los montos cancelados con antelación se deducen del monto a pagar del cálculo del impuesto sobre la renta anual.

Así, por ejemplo, si según sus rentas netas usted debe pagar ¢12 millones, y en los tres pagos parciales canceló ¢2,5 millones en cada trimestre (¢7,5 millones en total), en esta ocasión deberá cancelar los ¢4,5 millones restantes.

Los pagos parciales del impuesto sobre la renta correspondientes al 2024 se deberán hacer, a más tardar, los días 30 en los meses de junio, setiembre y diciembre. Fotografía de archivo.

La declaración D-101 del impuesto sobre la renta, en su casilla 63, incluye el espacio respectivo para que los obligados indiquen de cuánto fueron sus pagos parciales. Ese monto se descontará automáticamente del valor final a pagar.

La afectación que tendrán los obligados tributarios en caso de que no hicieran alguno de los pagos parciales dependerá de la situación de cada contribuyente. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que no registró rentas netas porque en el año tuvo pérdidas, a otra que olvidó cumplir con esa obligación. Por eso, ambos especialistas recomendaron asesorarse, para entender la situación especial de cada caso.

En caso de que el contribuyente olvidara los pagos parciales, sobre la liquidación final de este mes de marzo aplicará una tasa de interés que para el segundo semestre del 2023 estuvo fijada en 11,13% y para el primero del 2024, en 10%.

En caso de que los pagos parciales ya realizados fueran suficientes para liquidar la totalidad del impuesto a cancelar al final del periodo, las personas podrán tener acceso a un crédito fiscal que puede ser utilizado en el pago de otros impuestos, o bien, pedir la devolución del dinero según el artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, mediante la plataforma Trámite Virtual (Travi) en el sitio web de Hacienda.

Sergio Blanco señaló que el tiempo que dure la Administración devolviendo el monto puede variar según la complejidad del caso y el tamaño del contribuyente, sin embargo, Oquendo indicó que el trámite suele tardar de dos a tres meses.

“Hay que presentar toda la documentación para acreditar cómo se generó ese saldo a favor, que son todos los recibos de los pagos parciales y las cuentas que demuestran que con la declaración de renta el contribuyente tuvo un saldo a favor. La información se sube a la plataforma de Travi”, concluyó el experto tributario de EY.