Según la normativa vigente, no será necesario continuar la declaración hasta llegar a la persona física beneficiaria. Sin embargo, esta situación no es posible reflejarla correctamente en el sistema, pues no existe opción de indicar que el titular de las acciones cotiza en bolsa. En consecuencia, se solicita en el sistema indicar quién es el beneficiario final, en contraposición a lo dispuesto en la normativa vigente.