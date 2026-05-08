Ferretería Novex abre su tienda más grande de Centroamérica: conozca su ubicación

La cadena Novex abrió en Heredia su tienda más grande en Centroamérica tras invertir $18 millones y crear 150 empleos directos.

La cadena ferretera Novex inauguró en San Francisco de Heredia la tienda más grande de Centroamérica y de Costa Rica, como parte de su expansión en el país. El proyecto requirió una inversión de $18 millones y permitió la creación de 150 empleos directos.

La nueva sucursal abrió sus puertas en un terreno de 14.000 metros cuadrados y cuenta con un área comercial de 5.000 metros cuadrados. La infraestructura incluye 22 departamentos especializados y busca atender el crecimiento de la demanda en la provincia herediana.

Según datos de la empresa, el 30% de las ventas en línea de Novex provienen de clientes de Heredia. La compañía indicó que esta condición influyó en la decisión de desarrollar el nuevo establecimiento en la zona.

La operación de la tienda mantiene una distribución equitativa de personal entre hombres y mujeres. Además, un 40% de los colaboradores supera los 40 años. El equipo incorpora trabajadores de cantones como Barva, Santa Bárbara, San Francisco, Ulloa, San Joaquín y Belén.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generó más de 500 empleos indirectos, según información suministrada por la empresa.

El diseño del establecimiento contempla dos accesos independientes. Uno de ellos está destinado al área de materiales de construcción para agilizar las compras relacionadas con proyectos constructivos.

La tienda dispone de 160 espacios de parqueo, divididos entre áreas bajo techo y al aire libre. También integra sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial y presencia permanente de personal de seguridad.

El horario de atención será de lunes a domingo, de 7 a. m. a 9 p. m. La apertura en Heredia se suma a las tiendas que la marca ya opera en Curridabat, Escazú y Liberia.

Novex ingresó al mercado costarricense en 2020 con su primera tienda en Curridabat. Posteriormente abrió operaciones en Escazú y Liberia, además de un centro de distribución en Grecia.