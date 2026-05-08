Economía

Ferretería Novex abre su tienda más grande de Centroamérica: conozca su ubicación

La nueva ferretería de Novex abrió con 22 departamentos especializados, 160 espacios de parqueo y una inversión millonaria. Conozca dónde se ubica y qué ofrecerá a los clientes

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Por Silvia Ureña Corrales
Novex feria de empleo
La cadena Novex abrió en Heredia su tienda más grande en Centroamérica tras invertir $18 millones y crear 150 empleos directos. (Novex/Novex)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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