Economía

Feria gratuita en San José ofrecerá vacantes bilingües y pruebas de idiomas

Reclutadores, asesoría profesional y oportunidades en empresas multinacionales estarán disponibles en Talent Up 2026

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Por Silvia Ureña Corrales
Feria de empleo
La segunda edición de Talent Up reunirá empresas, vacantes bilingües y actividades gratuitas para fortalecer el perfil profesional de los asistentes. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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