Feria de empleo: oportunidades en administración, contabilidad y más áreas en octubre

USAM organiza feria de empleo con más de 80 vacantes y talleres en línea sobre entrevistas, CV e inteligencia artificial.

Del 13 al 18 de octubre, la Universidad San Marcos (USAM) llevará a cabo la Semana de la Empleabilidad y V Feria de Empleo Virtual, en la que se habilitará una plataforma digital con más de 80 vacantes en áreas como administración, contabilidad, docencia y recursos humanos.

El evento incluye una feria presencial el miércoles 15 de octubre en la sede de San José, donde las personas podrán optar por unas 50 plazas laborales de contratación inmediata.

Durante la semana, la plataforma estará activa para el público interesado, con oportunidades laborales en empresas como Aspem Caricam S. A., Saint Francis College, Ajecen de Sur S. A. y Stryker, según detalló Dayana Araya Ramírez, coordinadora de Experiencia Estudiantil de la USAM.

La actividad presencial contará con la participación de compañías como Baxter, Bill Gosling y PwC, las cuales estarán en proceso de reclutamiento activo durante la jornada.

Además, se impartirán talleres virtuales gratuitos con temáticas orientadas a la búsqueda de empleo:

Lunes 13 de octubre: Consejos para crear un CV efectivo.

Martes 14 de octubre: Herramientas de inteligencia artificial para encontrar trabajo.

Miércoles 15 de octubre: Lo que buscan los reclutadores en una entrevista.

Jueves 16 de octubre: Sentido y propósito en el ámbito laboral.

Viernes 17 de octubre: Optimización del perfil profesional en LinkedIn.

Las vacantes están dirigidas principalmente a la comunidad universitaria, pero están abiertas a todo público. La USAM recomendó presentarse con el CV actualizado para aumentar las posibilidades de contratación.