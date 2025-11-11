Economía

Feria de empleo ofrecerá más de 450 vacantes con participación de empresas líderes: estos son los requisitos

Descubra cómo aplicar a más de 450 empleos en una feria con empresas como Dos Pinos, Automercado y Grupo Purdy este sábado en San José

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Entre las más de 22 compañías participantes destacan Moody's, HP, P&G y Deloitte.
Evento busca mejorar la empleabilidad en Costa Rica con más de 450 vacantes disponibles en diferentes regiones del país. (Cortesía/Fidélitas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleoPlazasVacantesEmpleo sector privado
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.