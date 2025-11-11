Feria de empleo ofrecerá más de 450 vacantes con participación de empresas líderes: estos son los requisitos

Evento busca mejorar la empleabilidad en Costa Rica con más de 450 vacantes disponibles en diferentes regiones del país.

Más de 450 puestos de trabajo estarán disponibles este sábado 15 de noviembre, entre las 12 p.m. y las 3 p. m., en el Salón Kaopakowe del Museo de los Niños, ubicado en la explanada principal.

Esta feria se realiza como parte del Programa de Empleabilidad para Familiares, impulsado por Grupo Purdy y otras compañías privadas.

El evento tiene como objetivo fortalecer la empleabilidad y mejorar las condiciones de vida de cientos de familias costarricenses, al facilitar el vínculo entre el talento nacional y nuevas oportunidades laborales.

Requisitos para participar

Las personas interesadas deben tener como mínimo primaria completa y presentar su currículum actualizado, ya sea en formato impreso o digital. Las vacantes abarcan diferentes niveles de formación:

Primaria completa o noveno año aprobado

Bachillerato en Educación Media

Técnico medio en Contabilidad

Formación técnica en Mecánica Automotriz

Estudios técnicos en curso o concluidos en Electromecánica, Electricidad o Electrónica Industrial

Licenciatura en Administración, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines

Modalidades y ubicaciones

Las plazas disponibles incluyen puestos temporales y permanentes, tanto en formato presencial como híbrido. Las oportunidades laborales se ubican en zonas como Quepos, Liberia, Tamarindo, Puntarenas y la Gran Área Metropolitana (GAM).

Empresas participantes

En la actividad participarán compañías reconocidas como Grupo Purdy, Hertz, Dollar, Thrifty, Interbus, CAFSA, Dos Pinos, Belina Nutrición Animal, Pequeño Mundo, Securitas, AR Holdings, Portafolio Inmobiliario, Automercado, Florex, Arcos Dorados y Telecable, entre otras.

Perfiles requeridos

Las vacantes se dividen en tres grandes grupos:

Operativos: bodegueros, conductores (licencias B1 a E1), operadores de apilador, armadores de tarimas, auxiliares de temporada, mantenimiento, distribución, parqueo y monitoreo, jardineros y técnicos en mantenimiento.

Administrativos: asesores de carrocería, pintura y servicios automotrices, cajeros, asistentes administrativos, vendedores, personal para centros de contacto, analistas de crédito, ingenieros industriales, auxiliares contables y ejecutivos de negocios.

Técnicos: armadores de carrocería, alistadores, pulidores, pintores, enderezadores, instaladores de accesorios, especialistas en polarizado, técnicos en mecánica preventiva, general y electromecánica.