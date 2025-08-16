Feria de empleo en Guanacaste: más de 40 empresas abren 1.000 puestos de trabajo

La Feria de empleo de Procomer será el sábado 11 de octubra. Fotografía de archivo: Jonathan Jiménez Flores

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) organizará la Feria de Empleo Talent Costa Rica en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), en Liberia, Guanacaste.

Este evento se realizará el sábado 11 de octubre con la participación de más de 40 empresas, que ofrecerán alrededor de 1.000 puestos de trabajo. La feria será gratuita y abierta al público.

La actividad incluirá vacantes en distintas áreas, con oportunidades tanto para personas bilingües como para quienes manejan un solo idioma, según informó la Promotora en un comunicado.

“Guanacaste tiene un enorme potencial y queremos que esta feria sea un puente directo entre quienes buscan empleo y las compañías que requieren personal de una amplia gama de perfiles”, afirmó Laura López, gerente general de Procomer.

Las personas interesadas pueden registrarse en el sitio https://talento.procomer.com/. En la plataforma encontrarán las vacantes disponibles actualmente y las que se habiliten para la feria de octubre.

Las empresas, por su parte, podrán revisar, preseleccionar y descartar candidatos de acuerdo con sus necesidades. La plataforma se mantiene activa durante todo el año y se actualiza de forma constante.

Las compañías que deseen sumarse a la feria para ofrecer vacantes en la actividad pueden obtener más información en el sitio web oficial o escribir al correo talentohumano@procomer.com.

En el segundo trimestre de este 2025, la población ocupada en Costa Rica se ubicó en 2.153.487 personas, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La tasa de desempleo nacional fue de 7,4% en el trimestre, lo que representó una baja estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. En ese lapso, el INEC contabilizó 172.591 personas sin trabajo, frente a 201.124 en el mismo trimestre de 2024.