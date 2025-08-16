Economía

Feria de empleo en Guanacaste: más de 40 empresas abren 1.000 puestos de trabajo

Evento organizado por la Promotora de Comercio Exterior tendrá lugar el sábado 11 de octubre

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Feria de empleo
La Feria de empleo de Procomer será el sábado 11 de octubra. Fotografía de archivo: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/JJiménez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ProcomerFeria de empleoEmpleo en Guanacaste
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.