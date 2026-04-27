Feria de empleo en Desamparados ofrecerá más de 700 plazas: esto debe saber

Más de 700 empleos estarán disponibles en feria en Desamparados el 29 y 30 de abril.

La Municipalidad de Desamparados anunció una feria de empleo con más de 700 plazas que se realizará el miércoles 29 y jueves 30 de abril en el Mall Multicentro, en horario de 9 a. m. a 3 p. m.

La actividad reunirá empresas de distintos sectores con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades laborales para personas con perfiles técnicos, profesionales y operativos. La convocatoria es abierta al público.

Durante la feria, las compañías participantes ofrecerán puestos como cajeros, asistentes de restaurante, promotores y personal de ventas, así como vacantes en áreas de construcción, limpieza, mensajería, auditoría y salud ocupacional, según información de la organización. Entre las empresas confirmadas figuran Taco Bell, Burger King y Correos de Costa Rica, según información de la organización.

Además, se contará con la participación del Poder Judicial, que brindará el trámite de la hoja de antecedentes penales, un requisito frecuente en procesos de contratación.

La iniciativa busca generar un espacio de vinculación directa entre empresas y buscadores de empleo, lo que permite a los asistentes aplicar en el sitio y conocer de primera mano los requisitos de contratación.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Desamparados, con el apoyo del Mall Multicentro.

Todas las personas interesadas pueden asistir directamente al lugar en las fechas indicadas y llevar su currículum actualizado para participar en los procesos de selección.