Economía

Feria de empleo en Desamparados ofrecerá más de 700 plazas: esto debe saber

Revise fechas, requisitos y cómo participar en el proceso

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Por Silvia Ureña Corrales
Feria de Fidélitas ofrecerá 600 empleos en tecnología el 21 y 22 de abril con participación de empresas del sector digital.
Más de 700 empleos estarán disponibles en feria en Desamparados el 29 y 30 de abril. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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