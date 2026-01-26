Feria de empleo en Alajuela abrirá oportunidades laborales: estos son los detalles

Grupo Eulen organizará una feria de empleo en Alajuela este martes, con vacantes para misceláneos y comodines y recepción de documentos impresos.

Grupo Eulen Costa Rica realizará una feria de empleo en Alajuela este martes 27 de enero de 2026, con el objetivo de cubrir plazas operativas para personas que buscan trabajo formal en la provincia y zonas cercanas.

La actividad se llevará a cabo en la Casa Rosada, frente al Parque Central de Alajuela, en horario de 9 a. m. a 3 p. m., según informó la empresa.

La feria está dirigida a personas interesadas en optar por puestos de misceláneos y comodines, perfiles asociados a labores operativas y de apoyo en diferentes servicios que brinda la compañía en el país.

Como parte del proceso de reclutamiento, Grupo Eulen solicitó a los asistentes presentarse con documentos impresos, entre ellos el currículum, copia de la cédula, certificado de estudios, hoja de delincuencia y dos cartas de servicio.

La empresa indicó que la actividad busca facilitar el acceso a empleo formal y estable para habitantes de Alajuela y comunidades aledañas, mediante un contacto directo con el equipo de reclutamiento.

Las personas interesadas podrán obtener información detallada sobre las vacantes disponibles y los requisitos de contratación durante la jornada.