BCR abre plazas con salarios de hasta ¢1,5 millones: así se puede aplicar

El Banco de Costa Rica anunció plazas en fideicomisos, gestión de riesgos y tecnología, con salarios que alcanzan ¢1,5 millones mensuales.

El Banco de Costa Rica anunció la apertura de varias vacantes profesionales y técnicas en áreas estratégicas como obra pública, gestión de riesgos y desarrollo de software, tanto en la entidad financiera como en su subsidiaria tecnológica. Los puestos se concentran en San José y ofrecen salarios que oscilan entre ¢1 millón y ¢1,5 millones, según el perfil.

Las plazas buscan fortalecer procesos clave relacionados con fideicomisos de infraestructura, gestión integral del riesgo y soluciones tecnológicas, en un contexto de modernización y control operativo.

Vacante en fideicomisos de obra pública

El banco abrió el concurso para el puesto de Gestor de Ingeniería o Arquitectura de Fideicomisos de Obra Pública, orientado a la evaluación técnica y al seguimiento de proyectos de infraestructura bajo esquemas fiduciarios.

El cargo requiere formación universitaria en arquitectura, ingeniería civil o ingeniería en construcción, con incorporación vigente al colegio profesional correspondiente. También se solicita experiencia mínima de dos años en puestos profesionales o tres años en funciones técnicas, además de una trayectoria comprobada en proyectos que sumen al menos 15.000 metros cuadrados de construcción o diseño.

Entre las competencias técnicas solicitadas destacan el dominio de AutoCAD, Project, normativa de construcción, administración de proyectos y conocimiento de la Ley de Contratación Administrativa.

Salario: ¢ 1 a 1,5 millones.

Puesto para gestión de riesgos financieros

Otra de las plazas disponibles corresponde al puesto de Gestor de Riesgos, enfocado en la implementación de modelos y metodologías para fortalecer el sistema de gestión integral del riesgo del conglomerado financiero.

El banco solicita licenciatura universitaria en áreas como ciencias económicas, matemáticas, actuaría, ingeniería industrial, sistemas, derecho o ciencia de datos. También se requiere experiencia mínima de dos años en gestión de riesgos o tres años en procesos relacionados.

El perfil demanda conocimientos en análisis financiero, pruebas de estrés, valoración de instrumentos financieros, normativa tributaria y marcos de referencia como Cobit, aplicados al sector financiero.

Salario: ¢ 1 a 1,5 millones.

Oportunidades en tecnología con Banprocesa

La subsidiaria tecnológica Banprocesa S. R. L. también abrió procesos de reclutamiento para dos perfiles técnicos vinculados al desarrollo de software.

Uno de ellos es el puesto de Técnico en Desarrollo de Software Java, dirigido a profesionales en ciencias de la informática con al menos dos años de experiencia en programación. El cargo requiere manejo de Java, bases de datos SQL, REST APIs, control de versiones con Git y metodologías ágiles. Salario: ¢ 1 a 1,5 millones.

Además, se habilitó la vacante de Técnico en Aseguramiento de la Calidad de Software, enfocada en la planificación y ejecución de pruebas para aplicaciones tecnológicas. Este puesto exige experiencia en certificación de calidad, diseño de casos de prueba y metodologías ágiles. El salario bruto indicado para esta plaza es de ¢1.300.000.

Detalles generales de las vacantes

Las posiciones se ubican en San José, el banco indicó que los procesos buscan atraer talento con experiencia técnica comprobada para apoyar proyectos estratégicos y operativos.

Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos académicos y profesionales establecidos para cada puesto, así como contar con incorporación vigente al colegio profesional cuando la normativa lo exige.

Las personas interesadas en aplicar a cualquiera de las posiciones pueden consultar los detalles completos mediante la plataforma digital empleo.com.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 26 de enero del 2026. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.