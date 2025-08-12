Famosa casa de subastas rematará mansión en Costa Rica por $11,5 millones. Vea las fotos

La casa de subastas Sotheby’s Concierge Auctions anunció la subasta de Casa Cascavita en Uvita, Puntarenas, con precio de $11,5 millones.
La operación se realizará en cooperación con Costa Rica Sotheby’s International Realty, representada por Wijbrand Tuinstra, según informó la firma.
Las pujas abrirán el 21 de agosto en el mercado en línea conciergeauctions.com y concluirán el 28 de agosto en un evento global presentado junto a RM Sotheby’s.
La propiedad se ubica a minutos de Uvita y del Parque Nacional Marino Ballena. El inmueble ofrece vistas al océano Pacífico y a la formación Cola de Ballena.
El complejo abarca más de 1.486 metros cuadrados. Incluye una residencia principal de cinco suites, un apartamento de dos dormitorios y áreas para personal.
La casa principal combina revestimientos de teca y tallas indonesias. Las terrazas se abren a panorámicas del mar.
La cocina interior integra equipos Wolf y Sub-Zero. En el exterior hay parrilla de leña, horno para pizza y barbacoa de gas.
Un río interno cruza la finca y desemboca en una cascada de 9 metros con poza azul y tobogán natural.
El conjunto añade dos casitas, un estudio y cuartos para staff. La firma señaló que esto brinda flexibilidad para familias, huéspedes o hospitalidad.
Según la firma el diseño prioriza sostenibilidad. Incorpora un sistema microhidroeléctrico, agua de manantial filtrada y respaldo de baterías 24 horas.
Entre las amenidades figuran piscina infinita de granito, jardines tropicales y cargador para vehículo eléctrico.
Wijbrand Tuinstra sostuvo que la finca combina naturaleza, diseño y espacios adaptables en una zona muy cotizada del país.
Agregó que el entorno ofrece avistamiento de ballenas, snorkel y kayak en el Marino Ballena. Cerca se ubican restaurantes Mi Amore, Aracari y Los Laureles.
La venta participará en Key for Key®, iniciativa de Sotheby’s Concierge Auctions con Giveback Homes, que aporta fondos para viviendas a familias necesitadas.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.