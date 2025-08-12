Economía

Famosa casa de subastas rematará mansión en Costa Rica por $11,5 millones. Vea las fotos

Casa Cascavita en Uvita saldrá a subasta en línea con precio de $11,5 millones, según Sotheby’s Concierge Auctions y Costa Rica Sotheby’s International Realty

Por Damián Arroyo C.
Mansión en Uvita con cascada y vista al mar será rematada en subasta internacional del 21 al 28 de agosto.
Mansión en Uvita con cascada y vista al mar será rematada en subasta internacional del 21 al 28 de agosto. (Marco Gutierrez/Cortesía)







