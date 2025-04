Así es la casa más cara de Costa Rica: cuesta $30 millones y está en Guanacaste

(The Residences en The St. Regis Papagayo Resort)

La Mansión Astor, estará ubicada en la cima de una colina en la península de Papagayo, se convirtió en la propiedad residencial más cara de Costa Rica, al alcanzar un precio de $30 millones, según la revista especializada Robb Report.

La residencia forma parte de The Residences at The St. Regis Papagayo Resort, un exclusivo desarrollo turístico en Guanacaste. La construcción, con una extensión de 930 metros cuadrados, cuenta con cuatro niveles, seis dormitorios, ocho baños, tres piscinas, una bodega, un gimnasio, spa, terraza en la azotea y una casita para invitados.

LEA MÁS: Hotel de ultralujo frente al mar se inauguró en Guanacaste. Vea las fotos

El inmueble fue nombrado en honor a John Jacob Astor IV, fundador del hotel St. Regis original en Nueva York en 1904.

De acuerdo con el vicepresidente de ventas y mercadeo del proyecto, Michael Kalb, la mansión se encuentra en una zona apartada, lo que permite vistas panorámicas de 270 grados. Desde este punto se puede observar tanto el amanecer hacia el este como el atardecer hacia el oeste, con vista directa al océano.

La estructura fue diseñada para incluir espacios versátiles. En el primer piso se localizan un gimnasio y un spa, aunque podría adaptarse como oficina, sala de cine, salón de eventos o simulador de golf, según informó Kalb.

En el segundo nivel se encuentran las áreas sociales principales, junto con algunos dormitorios. El tercer piso está dedicado a dormitorios adicionales, y el cuarto nivel incluye un área al aire libre con piscina y cocina exterior.

LEA MÁS: Noches de $1.500 en adelante: gerente explica por qué el nuevo hotel de Guanacaste es de ultralujo

Además, la propiedad ofrece 1.000 metros cuadrados de espacio exterior, y se entrega completamente amueblada.

La mansión forma parte del plan maestro del resort, que contempla una comunidad turística de 22 hectáreas. La primera fase de desarrollo, que incluye 120 habitaciones de hotel, diversas comodidades y 40 residencias, concluiría entre finales de 2026 e inicios de 2027.

Vea imágenes de la Mansión Astor:

La Mansión Astor está situada en una península apartada. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort)

Está ubicado dentro del St. Regis Resort en Papagayo. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort)

Una terraza frente al agua alberga la tercera piscina de la propiedad. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort/.)

La azotea privada tiene una piscina pequeña y una zona de comedor al aire libre. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort/.)

Un gimnasio en casa. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort/.)

El baño principal. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort/.)

Justo afuera de la sala de estar se encuentra la primera de las tres piscinas de la villa. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort/.)

El dormitorio principal. (The Residences en The St. Regis Papagayo Resort/.)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.