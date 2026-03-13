Economía

Fallece fundador de CID Gallup, Carlos Denton, figura clave de las encuestas en Latinoamérica

El deceso fue confirmado por la propia empresa en sus redes sociales

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Por Sebastián Sánchez
A los 84 años de edad, falleció Carlos Denton.
A los 84 años de edad, falleció Carlos Denton. (Tomado del Facebook de Carlos Denton/Facebook/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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