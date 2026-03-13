Fallece fundador de CID Gallup, Carlos Denton, figura clave de las encuestas en Latinoamérica

Falleció a los 84 años Carlos Denton Lister, fundador de la encuestadora CID Gallup.

Así lo confirmó la propia empresa en sus redes sociales, a la vez que expresó su profundo pesar.

“Bajo su liderazgo, CID Gallup se consolidó en distintos países de la región como una referencia en investigación, basada en el rigor metodológico, la independencia y el compromiso con el conocimiento de la realidad social y económica latinoamericana”, expresó la encuestadora.

Falleció Carlos Denton, fundador de Cid Gallup. (Cid Gallup/Cid Gallup)

La empresa, fundada en 1977, tiene sedes en diversos países de Latinoamérica; según su sitio web: Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Colombia y Perú.

Dentón también fue columnista en diversos medios nacionales, como La República. Era doctor en Ciencias Políticas y master en Economía, además de catedrático en tres universidades nacionales.