Fallece destacado médico, pionero en trasplantes y padre de excandidato presidencial

Fernando Zamora Rojas, padre del abogado y excandidato Fernando Zamora Castellanos, falleció a los 89 años.

Falleció a los 89 años Fernando Zamora Rojas, un reconocido médico cirujano y el primero en realizar un trasplante de cirugía cardiopulmonar en Costa Rica.

Así lo confirmó en redes sociales su hijo Fernando Zamora Castellanos, excandidato presidencial del Partido Nueva Generación (PNG).

“El roble que me dio la vida hoy se ha ido”, escribió el abogado. Agregó que, pese al dolor de la separación temporal, siente alegría por la convicción de saber que su padre está en un mejor lugar “y que ha descansado de una condición de salud que lo agobió al final de sus días“.

“Se nos va una generación de grandes”, continuó Zamora Castellanos.

El excandidato resaltó que su padre “le sirvió con honor y fidelidad por muchas décadas a la seguridad social con total sacrificio. ¡Amó a su pueblo, amó a su Dios y amó a su familia! ¡Papá qué gran legado de honor nos dejaste!“.

El Hospital México también mostró su dolor a través de sus redes sociales y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

El médico se destacó en la especialidad de cirugía cardiovascular y torácica.

Nota luctuosa emitida por el Hospital México. (cap/captura)

Zamora colaboró en 1991 con el también reconocido médico Longino Soto Pacheco en el primer trasplante de corazón efectuado en Centroamérica, y en gran parte de los países latinoamericanos.

Ese hito se llevó a cabo en el Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Zamora fue, además, asesor en materia de salud del expresidente Abel Pacheco.