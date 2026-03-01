El País

Fallece destacado médico, pionero en trasplantes y padre de excandidato presidencial

Médico fue asesor de Abel Pacheco y colaboró en el primer trasplante de corazón en Centroamérica

Por Sebastián Sánchez
Fernando Zamora Rojas falleció a los 89 años.
Fernando Zamora Rojas, padre del abogado y excandidato Fernando Zamora Castellanos, falleció a los 89 años. (Tomada del Facebook de Fernando Zamora Castellanos/Redes sociales)







