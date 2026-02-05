Fallece Fernando Faith Bonilla, expresidente de Coopeservidores

(Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Fernando Faith Bonilla (camisa blanca) era el presidente del Consejo de Administración de Coopeservidores cuando fue intervenida en mayo del 2024. Atrás, Óscar Hidalgo Chaves quien era gerente general de la entidad.

Fernando Faith Bonilla, expresidente de Coopervidores, falleció este jueves 5 de febrero a los 54 años, según consta en el registro de defunciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Faith dirigía el Consejo de Administración de la cooperativa cuando, el 13 de mayo del 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de la entidad por “negligencia”.

Actualmente, Coopeservidores está en proceso de quiebra en el Juzgado Concursal, tras ser declarada inviable por el Conassif.

Faith Bonilla era consultor independiente en temas legislativos, políticos y de comunicación. Entre el 2007 y 2014 fue asesor legislativo.

Además, fue asesor de la Presidencia de la República entre 1998 y 2001, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. En ese periodo, también fue presidente del Fondo Nacional Becas del Ministerio de Educación Pública.

Faith fungió como presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular entre 2019 y 2020. Además, fue directivo la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fedeac).

En su faceta de comunicador, dirigió el programa de radio En la Esquina del Parque, y el televisivo Usted Decide.

Fernando Faith era abogado y formó parte de varias organizaciones comunales y cantonales en Desamparados.

No trascendieron detalles del motivo de su muerte.