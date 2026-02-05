Economía

Fallece Fernando Faith Bonilla, expresidente de Coopeservidores

Murió a los 54 años Fernando Faith Bonilla, expresidente de Coopeservidores y de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.

Por Óscar Rodríguez
Fernando Faith Bonilla (camisa blanca), presidente del Consejo de Administración de Coopeservidores, y Óscar Hidalgo Chaves, gerente general de la cooperativa desde el 2006.
Fernando Faith Bonilla (camisa blanca) era el presidente del Consejo de Administración de Coopeservidores cuando fue intervenida en mayo del 2024. Atrás, Óscar Hidalgo Chaves quien era gerente general de la entidad. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)







Óscar Rodríguez

