Facebook, WhatsApp y Messenger lanza herramienta para proteger a usuarios contra estafas

Madrid. Meta anunció el lanzamiento de una serie de herramientas en las aplicaciones de Facebook, Messenger y WhatsApp para ayudar a los usuarios a defenderse de las estafas ante intentos de solicitud de amistad sospechos y chats con contenidos fraudulentos.

La compañía continúa en su lucha contra este tipo de ciberataques, ya que a finales de febrero comunicó que emprendería acciones legales contra varios anunciantes fraudulentos en Brasil y China que utilizaban el ‘cebo de famosos’, en el que empleaban imágenes manipuladas de celebridades para engañar a las víctimas.

“Cada vez los delincuentes utilizan métodos más sofisticados para estafar a las personas en nuestras plataformas y en Internet. Por eso anunciamos nuevas inversiones en inteligencia artificial avanzada, herramientas para que las personas detecten y eviten a los estafadores, y colaboraciones con las fuerzas del orden y empresas del sector para la aplicación de la ley fuera de línea”, indicó Meta en un comunicado en su web.

La hoja de ruta de la empresa en cuestión de seguridad comienza con un aumento en la inversión en herramientas de inteligencia artificial (IA) para detectar actividades fraudulentas, como la suplantación de identidad de famosos o para aplicar medidas proactivas contra el contenido que redirige a páginas web fraudulentas que imitan el diseño de otras legítimas, protegiendo así a las marcas contra suplantaciones.

Más allá de la inversión en inteligencia artificial, Meta está probando el envío de alertas de Facebook para solicitudes de amistad sospechosas, de forma que cuando los usuarios reciban una solicitud de una cuenta que muestra indicios de actividad engañosa, sin ningún amigo en común o un país diferente, aparecerá un aviso para reafirmar la solicitud, así como opciones para denunciar o bloquear la cuenta solicitante.

Por otra parte, en Whatsapp han tomado medidas frente a los códigos QR para vincular la cuenta con otro dispositivo. Para ello, la aplicación mandará un aviso cuando detecte que el enlace podría ser sospechoso. Concretamente, la alerta indicará de dónde proviene la solicitud y permitirá al usuario confirmar el acceso o denegarlo.

Respecto a Messenger, Meta advertirá también sobre nuevos chats con contenido potencialmente fraudulento, como ofertas de trabajo. Dentro del mensaje de alerta, preguntará a los usuarios si quieren que la IA revise el contenido de la conversación y lo analice para posteriormente reportarlo si finalmente se trata de un fraude.

Además de herramientas para cada plataforma, Meta cuenta con una verificación de identidad para anunciantes, en la que tienen que demostrar si tienen antecedentes por incumplimiento de las políticas o si el tipo de publicidad con el que trabajan es susceptible de terminar en estafa.

La compañía ha anunciado que está ampliando esta verificación para garantizar que el 90% de los ingresos por publicidad proceda de anunciantes verificados, mientras que el 10 por ciento restante sea de empresas de bajo riesgo.

Meta destacó que en 2025 eliminaron más de 159 millones de anuncios fraudulentos por violar las políticas de la empresa, así como 10,9 millones de cuentas en Facebook e Instagram asociadas a ciberdelincuentes.