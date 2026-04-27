Exportaciones de Costa Rica superan los $5.500 millones y sector agrícola gana peso

Las exportaciones de bienes de Costa Rica crecieron 8% en el primer trimestre de 2026 y alcanzaron $5.556 millones, según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

El resultado representó $415 millones más que en el mismo periodo anterior. El sector agrícola aportó uno de los mayores impulsos, con un aumento de 9% y una participación de 18% en el total exportado.

La agricultura registró ventas externas adicionales por $82 millones. La piña, el banano y el café se mantuvieron entre los productos de mayor peso. La piña creció 14%, el café oro 12% y las sandías frescas 26%.

Los dispositivos médicos siguieron siendo el principal producto de exportación del país. Este sector representó 45% de las ventas externas de bienes y creció 6% entre enero y marzo.

Otros sectores también mostraron aumentos. La industria alimentaria creció 6%, la eléctrica y electrónica 33%, la químico-farmacéutica 7%, la metalmecánica 8% y pecuario y pesca 3%.

“Los resultados del primer trimestre confirman que el sector exportador costarricense está diversificado, tiene una base sólida y capacidad de adaptación. Vemos un sector agrícola que crece a buen ritmo, industrias que son cada vez más sofisticadas y empresas que siguen encontrando oportunidades incluso en entornos retadores como el actual. Hay desafíos, sí, pero Procomer coordina una estrategia junto con el sector productivo para seguir fortaleciendo la competitividad y el clima de negocios del país”, señaló Laura López, Gerente General de Procomer.

Los productos líderes del trimestre fueron dispositivos médicos, piña, banano, jarabes para bebidas gaseadas, café oro, cables eléctricos, jugos y concentrados de frutas.

América del Norte fue el principal destino de las exportaciones costarricenses, con 47% de participación. Le siguieron Europa, con 21%, y Centroamérica, con 18%.

Asia registró el mayor crecimiento relativo, con un aumento de 53%. Según Procomer, este comportamiento refleja una mayor diversificación de los mercados para los productos costarricenses.