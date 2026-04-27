Economía

Exportaciones de Costa Rica superan los $5.500 millones y sector agrícola gana peso

El arranque de 2026 trajo un impulso clave para el comercio exterior costarricense, con crecimiento sostenido en las exportaciones y mayor dinamismo agrícola

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Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica exportó $5.556 millones en bienes entre enero y marzo de 2026, según Procomer.
Costa Rica exportó $5.556 millones en bienes entre enero y marzo de 2026, según Procomer. (Canva stock/Archivo / Irvin David de Pexels / kynny de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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