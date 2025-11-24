Economía

Exportaciones de bienes se acercan a los $20.000 millones

Exportaciones acumuladas a octubre suman $19.028 millones. Este producto garantiza el 48% de las ventas al exterior.

Por Gustavo Ortega Campos
América del Norte es el destino del 50% de las exportaciones de Costa Rica. Al mes de octubre las ventas de bienes al exterior acumularon $19.028 millones. (Alonso Tenorio)







