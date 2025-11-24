Exportaciones de bienes se acercan a los $20.000 millones

América del Norte es el destino del 50% de las exportaciones de Costa Rica. Al mes de octubre las ventas de bienes al exterior acumularon $19.028 millones.

Las exportaciones de bienes totalizaron $19.028 millones al mes de octubre, con un incremento del 16% con respecto al mismo período de 2024, de acuerdo con las cifras preliminares de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Las ventas al exterior siguen lideradas por la industria de equipos de precisión y médico, que acumularon $9.199 millones, equivalente al 48,3% del total. De acuerdo a las estadísticas de Procomer, este sector registró un crecimiento del 30% en comparación al mismo período del año anterior.

El sector agrícola se ubicó en segunda posición de la estructura exportadora, con $3.081 millones y un crecimiento de 2%, seguido de la industria alimentaria, con $2.249 millones, que registró un aumento de 2%.

Por su parte, el sector químico farmacéutico acumula $976 millones con un crecimiento de 16%, eléctrica y electrónica con $922 millones (+10%), metalmecánica sumó $610 millones (+4%), y los sectores pecuario y pesca $362 millones (+2%).

En tanto, los sectores plástico y caucho registraron decrecimientos, con acumulados de $456 millones y $274 millones, respectivamente, equivalentes a reducciones de -4% y 0,3%.

Manuel Tovar, jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), indicó que el crecimiento acumulado del 16% en las exportaciones, evidencia que, aún en un contexto de incertidumbre global, el país mantiene un dinamismo sobresaliente y se encamina a cerrar el año con un desempeño extraordinario.

El top 10

Los datos revelan que los 10 principales bienes exportados son encabezados por los dispositivos médicos con $9.187 millones. Le siguen la piña ($1.097 millones), banano ($882 millones), jarabes y concentrados para la preparación de bebidas gaseadas ($614 millones), café oro ($436 millones) y cables eléctricos ($279 millones).

Le siguen jugos y concentrados de frutas ($276 millones), antisueros ($240 millones), materiales eléctricos ($192 millones) y llantas ($176 millones).

Laura López, gerente general de Procomer, señaló que los resultados demuestran la importancia de seguir impulsando una estrategia de diversificación tanto de productos como de destinos.

“Al ampliar nuestra oferta y presencia internacional, el país fortalece su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno global y reduce su exposición a riesgos específicos. Esta dinámica de crecimiento demuestra que Costa Rica avanza hacia una estructura exportadora cada vez más robusta y sofisticada”, apuntó López.

América del Norte continúa como el principal destino de las exportaciones de bienes, donde se dirige el 50% de los bienes. Europa se coloca en segundo lugar con 21%, América Central 17%, Asia 6%, Caribe 3% y América del Sur 2%.