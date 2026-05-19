Economía

Evolution Free Zone proyecta 20.000 empleos y fortalece mercado laboral en Occidente

Occidente podría sumar miles de empleos tecnológicos gracias a nuevas empresas y programas de capacitación en Grecia

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Por Silvia Ureña Corrales
Empresas instaladas en Evolution Free Zone impulsan empleo técnico y profesional en cantones de Occidente.
Empresas instaladas en Evolution Free Zone impulsan empleo técnico y profesional en cantones de Occidente. (Evolution Free Zone /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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