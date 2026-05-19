Evolution Free Zone proyecta 20.000 empleos y fortalece mercado laboral en Occidente

La zona franca Evolution Free Zone informó que proyecta la generación de hasta 20.000 empleos en los próximos 15 años en la Región de Occidente.

El desarrollo se ubica en Tacares de Grecia y ya cuenta con ocho empresas confirmadas que garantizarán 6.000 puestos de trabajo en sus primeras etapas operativas.

El proyecto busca consolidar a Occidente como un nuevo polo de talento y empleo fuera de la Gran Área Metropolitana. La iniciativa impactará cantones como San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Zarcero, Sarchí, Orotina y San Mateo.

Según la desarrolladora CODE Development Group, las compañías instaladas requieren perfiles técnicos y profesionales vinculados con manufactura avanzada, ciencias de la vida y semiconductores.

Entre los perfiles técnicos con mayor demanda destacan áreas como mecánica de precisión, mantenimiento industrial, electromecánica, procesos de manufactura y control de calidad. A nivel profesional, predominan ingenierías relacionadas con manufactura, calidad, materiales y proyectos.

El ecosistema empresarial también impulsa la contratación en áreas administrativas como recursos humanos, logística, finanzas, cadena de suministro y administración de empresas. La empresa desarrolladora atribuyó este crecimiento al potencial de la Región de Occidente, donde más del 70% de la población es económicamente activa.

De acuerdo con la información suministrada, más de 60.000 personas se trasladan diariamente desde Occidente hacia otros puntos del país para trabajar. La empresa considera que el fortalecimiento del empleo local permitiría reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de la población trabajadora.

Como parte de su estrategia de formación, Evolution Free Zone estableció una alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para crear un centro de capacitación dentro del parque empresarial. El espacio ofrecerá programas técnicos enfocados en áreas de alta demanda laboral, como operadores de manufactura médica, inspectores de calidad e inglés técnico.

Además, la empresa indicó que mantiene alianzas con iniciativas de capacitación como Lumino, programa que durante el 2024 capacitó a más de 895 personas para incorporarse al mercado laboral. También opera una bolsa de empleo digital para conectar candidatos con vacantes disponibles en las empresas instaladas.

Actualmente, Evolution Free Zone supera los 155.000 metros cuadrados construidos bajo estándares internacionales de sostenibilidad y salud ocupacional. El parque empresarial se desarrolla en un terreno de 124 hectáreas con acceso directo sobre la Ruta 1, en Grecia de Alajuela.