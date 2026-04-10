Economía

Evite una multa de hasta ¢46 millones: sociedades y asociaciones deben cumplir estos trámites antes del 30 de abril

Miles de contribuyentes tienen pocos días para cumplir con requisitos clave ante Tributación; conozca quiénes deben declarar y qué información deben presentar para evitar sanciones

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Por Silvia Ureña Corrales
El Colegio de Contadores Públicos recordó que el plazo para declarar el impuesto sobre las utilidades 2025 vence el 16 de marzo. El incumplimiento genera multas.
Obligaciones tributarias de abril incluyen D-272 y RTBF. Multas pueden alcanzar ¢46 millones por incumplimiento. (Canva stock/Janusz Pienkowski's Images / utahh778 de Getty Images)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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