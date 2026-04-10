Evite una multa de hasta ¢46 millones: sociedades y asociaciones deben cumplir estos trámites antes del 30 de abril

Las sociedades inactivas, asociaciones solidaristas y organizaciones sin fines de lucro deben cumplir varias obligaciones tributarias en Costa Rica antes del 30 de abril de 2026, según un recordatorio emitido por el Colegio de Contadores Públicos.

El incumplimiento de estos deberes puede generar multas económicas significativas, que oscilan entre ¢1.386.600 y ¢46.220.000, de acuerdo con lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Declaración obligatoria para sociedades inactivas

Las sociedades inactivas deben presentar la declaración informativa D-272, aun cuando no desarrollen actividades lucrativas.

Estas entidades no generan ingresos por venta de bienes o servicios, pero pueden poseer activos como propiedades, vehículos o cuentas bancarias. La obligación se establece mediante resolución de la Dirección General de Tributación y se gestiona en la plataforma Tribu-CR.

La declaración incluye información detallada de activos, pasivos y capital, como bienes muebles e inmuebles, inversiones, deudas y cuentas bancarias, tanto dentro como fuera del país.

Registro de Transparencia también vence en abril

El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) también debe presentarse a más tardar el 30 de abril.

Esta obligación aplica a fideicomisos, asociaciones solidaristas y organizaciones sin fines de lucro. En este registro se reporta la estructura de control, así como los beneficiarios finales y, en algunos casos, los donantes.

Para las asociaciones, se requiere además el detalle de ingresos y gastos del periodo, preferiblemente mediante estados financieros o registros auxiliares.

Consecuencias por incumplimiento

El incumplimiento del RTBF genera restricciones administrativas relevantes. El Registro Nacional no emite certificaciones ni inscribe documentos a favor de entidades morosas.

Además, los notarios deben dejar constancia de esta condición en los documentos que elaboren, lo que puede afectar trámites legales y comerciales.

El Colegio de Contadores Públicos recomendó mantener registros contables actualizados para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.

También indicó que los representantes legales deben contar con firma digital o apoyo de un contador público autorizado para realizar los trámites en las plataformas correspondientes.

La entidad anunció que realizará acciones informativas durante abril para orientar a los contribuyentes sobre estos procesos.