Evite multas: guía rápida para pegar correctamente el marchamo 2026 en su automóvil

Conozca cómo pegar el sticker del marchamo 2026 y qué debe portar para evitar multas y trámites adicionales ante el INS o el MOPT

Por Silvia Ureña Corrales
Desde el 3 de noviembre, usted puede colocar el adhesivo 2026. Sepa cómo evitar errores y sanciones innecesarias.
Errores al colocar el sticker del marchamo generan miles de duplicados. Aprenda cómo evitarlo. (Cortesía MOPT/Cortesía MOPT)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

