Evite multas: guía rápida para pegar correctamente el marchamo 2026 en su automóvil

Un error común al pegar el marchamo en el parabrisas ha provocado que miles de conductores deban gestionar un duplicado del Derecho de Circulación 2025. El Instituto Nacional de Seguros (INS) contabilizó 48.886 solicitudes hasta el 31 de octubre.
La mayoría de estas gestiones ocurrió por problemas al colocar el sticker, además de situaciones como robo, extravío, destrucción o deterioro.
¿Qué incluye el marchamo?
Cuando una persona paga el marchamo, recibe dos elementos:
- El Derecho de Circulación, un documento con datos del vehículo.
- El marco plástico o sticker, que debe adherirse al parabrisas o a la motocicleta.
Instrucciones para pegarlo correctamente
El INS brindó las siguientes recomendaciones para evitar errores:
- En el Derecho de Circulación, ubique la sección rectangular inferior izquierda. Esa parte debe desprenderse cuidadosamente.
- Pegue ese desprendible dentro del marco plástico, que ya contiene una goma interna.
- Verifique que la parte externa muestre el logotipo del INS y el año.
- Coloque el sticker en la parte interna del parabrisas, en un sitio visible.
- No lo pegue encima de la calcomanía de la Revisión Técnica Vehicular (RTV).
- Limpie bien el vidrio con alcohol o limpia vidrios antes de pegarlo.
En el caso de motocicletas, la recomendación varía: se debe pegar con el logotipo en la parte interior.
¿Qué hacer si necesita un duplicado?
Para obtener un duplicado del marchamo, siga estos pasos:
- El dueño registral del vehículo debe acudir a una sucursal del INS con su cédula de identidad.
- Si va un tercero, debe presentar una autorización notarial autenticada.
- En el sitio deberá llenar un formulario que le facilitarán.
- Este trámite no tiene costo.
- No se puede solicitar el mismo día que se pagó el marchamo.