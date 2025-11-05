Evite multas: guía rápida para pegar correctamente el marchamo 2026 en su automóvil

Errores al colocar el sticker del marchamo generan miles de duplicados. Aprenda cómo evitarlo.

Un error común al pegar el marchamo en el parabrisas ha provocado que miles de conductores deban gestionar un duplicado del Derecho de Circulación 2025. El Instituto Nacional de Seguros (INS) contabilizó 48.886 solicitudes hasta el 31 de octubre.

La mayoría de estas gestiones ocurrió por problemas al colocar el sticker, además de situaciones como robo, extravío, destrucción o deterioro.

¿Qué incluye el marchamo?

Cuando una persona paga el marchamo, recibe dos elementos:

El Derecho de Circulación , un documento con datos del vehículo.

, un documento con datos del vehículo. El marco plástico o sticker, que debe adherirse al parabrisas o a la motocicleta.

Instrucciones para pegarlo correctamente

El INS brindó las siguientes recomendaciones para evitar errores:

En el Derecho de Circulación, ubique la sección rectangular inferior izquierda. Esa parte debe desprenderse cuidadosamente. Pegue ese desprendible dentro del marco plástico, que ya contiene una goma interna. Verifique que la parte externa muestre el logotipo del INS y el año. Coloque el sticker en la parte interna del parabrisas, en un sitio visible. No lo pegue encima de la calcomanía de la Revisión Técnica Vehicular (RTV). Limpie bien el vidrio con alcohol o limpia vidrios antes de pegarlo.

En el caso de motocicletas, la recomendación varía: se debe pegar con el logotipo en la parte interior.

El INS alertó que más de 48.000 conductores pidieron duplicado por errores al pegar el marchamo 2025. (Cortesía INS/Cortesía INS)

¿Qué hacer si necesita un duplicado?

Para obtener un duplicado del marchamo, siga estos pasos: