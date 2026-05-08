Economía

Estos son los salarios mínimos de Centroamérica en 2026: solo un país supera los $750

Costa Rica encabeza el ranking regional, mientras Nicaragua registra el promedio más bajo entre los países analizados

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Por Jailine González Gómez
Los salarios mínimos en Centroamérica mantienen amplias diferencias en 2026, según datos recopilados por Bloomberg Línea.
Los salarios mínimos en Centroamérica mantienen amplias diferencias en 2026, según datos recopilados por Bloomberg Línea. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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