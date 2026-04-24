Economía

Estos son los salarios mínimos de Centroamérica en 2026: vea cuánto se paga en cada país

Costa Rica lidera en Centroamérica el salario mínimo más alto de 2026, Panamá ocupa el segundo lugar regional. Por otra parte, Nicaragua registra el monto promedio más bajo

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Por Jailine González Gómez
23/04/2024 Fotos de dolares y colones, para notas relacionadas con Tipo de cambio, Cambo de divisas, Dolar vs. colón, Cambio de dolares; Moneda estadounidense, etc. Foto: Rafael Pacheco Granados
Costa Rica encabeza Centroamérica con el salario mínimo más alto en 2026, seguida de Panamá y Honduras, según Bloomberg Línea. (Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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