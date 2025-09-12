Economía

Estos son los oficios de la CCSS en los que se alerta de los problemas del nuevo sistema contable

‘La Nación’ tuvo acceso a los oficios de la CCSS en los que se alerta sobre los problemas derivados del nuevo sistema contable de la institución

Por Arianna Villalobos Solís
Fachada de la CCSS
El nuevo sistema contable de la CCSS, ERP-SAP, entró en vigencia el pasado 30 de mayo. Desde entonces, la institución enfrenta múltiples problemas con su contabilidad, pedidos de medicamentos y pago a proveedores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







