Estos son los cinco destinos de Latinoamérica con mayor proyección en hotelería de alta gama

Hyatt identificó los cinco países de Latinoamérica con mayor proyección en hotelería de alta gama.

Cinco países de Latinoamérica se perfilan como los destinos con mayor dinamismo para el desarrollo hotelero de lujo, según el informe “Panorama del turismo América Latina” elaborado por Hyatt Inclusive Collection.

La lista incluye a México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Colombia, seleccionados por su combinación de crecimiento turístico, oportunidades de inversión y propuestas diferenciadas.

La selección refleja una transformación del turismo de alto valor, en la que las experiencias sostenibles, inmersivas y personalizadas toman protagonismo frente a los modelos tradicionales. Este cambio de paradigma se apoya en un contexto favorable: en 2025, la organización ONU Turismo contabilizó 1.520 millones de turistas internacionales, casi 60 millones más que en 2024.

América Latina gana protagonismo en el turismo global

La región avanza como protagonista en la industria turística internacional. De acuerdo con el Barómetro mundial de ONU Turismo, en 2025 se registraron 1.520 millones de turistas internacionales a nivel global, cerca de 60 millones más que en 2024.

Ese impulso impacta directamente en América Latina, que se adapta a una demanda más sofisticada con nuevas apuestas en experiencias, infraestructura y modelos de servicio.

Por qué estos cinco países lideran la expansión hotelera

Costa Rica destaca por su propuesta de lujo con propósito, centrada en sostenibilidad, bienestar y personalización. El país promueve modelos híbridos tipo resort-residencial y un enfoque donde la naturaleza, la gastronomía local y el diseño innovador definen la experiencia turística.

México, el mercado más maduro, mantiene su fortaleza en el modelo “todo incluido”, pero muestra un giro estratégico hacia destinos emergentes como Yucatán, Oaxaca y Bacalar, donde la conectividad e infraestructura abren espacio para nuevas inversiones.

República Dominicana consolida su liderazgo en el Caribe con una expansión que trasciende Punta Cana. Nuevas regiones como Samaná, Miches y Pedernales ganan terreno con propuestas de lujo, bienestar y sostenibilidad.

Brasil se presenta como una potencia turística en crecimiento, con oportunidades en el turismo regenerativo y en destinos ecológicos poco explorados. El país tiene espacio para expandir el modelo “inclusive” y fortalecer su infraestructura.

Colombia avanza con una oferta que combina cadenas internacionales y alojamientos boutique. La expansión se enfoca en destinos como el Eje Cafetero, La Macarena y ciudades históricas como Villa de Leyva y Barichara.

Cambia el concepto de lujo en el turismo

El informe destaca que el turista de alto poder adquisitivo ya no busca solo visitar, sino conectar con los destinos. La tendencia apunta hacia experiencias sostenibles, inmersivas y auténticas, con énfasis en bienestar, cultura y gastronomía con identidad.

Esta evolución impulsa la descentralización del desarrollo hotelero. Mientras los destinos tradicionales compiten en diferenciación, las zonas emergentes abren espacio para propuestas innovadoras y sostenibles.