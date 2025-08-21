Economía

Estos son los 7 pecados del plan del gobierno para dar poderes ilimitados al MEIC, según superintendencias

Superintendentes advierten de que proyecto supone un debilitamiento del sistema financiero y la intromisión del Poder Ejecutivo

Por Óscar Rodríguez

Tres de las cuatro superintendencias financieras de Costa Rica expusieron los siete pecados capitales del proyecto de ley del gobierno que daría poderes ilimitados al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para regular bancos, operadoras de pensiones, aseguradoras y sociedades administradoras de fondos de inversión.








