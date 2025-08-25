Economía

Estos son los 10 sectores que generan más empleos en zona franca… y los que mejor pagan

Un sector concentra más de una cuarta parte del empleo en zona franca y una actividad paga el salario promedio más alto. Este es el detalle.

Por Gustavo Ortega Campos

En Costa Rica hay 625 empresas en operación bajo el régimen de zona franca, las que generan 197.038 empleos directos. Diez sectores concentran la generación de empleos y siete pagan los mejores salarios, que van desde los $1.527 hasta $3.693 en promedio mensual.








