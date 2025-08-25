Estos son los 10 sectores que generan más empleos en zona franca… y los que mejor pagan

En Costa Rica hay 625 empresas en operación bajo el régimen de zona franca, las que generan 197.038 empleos directos. Diez sectores concentran la generación de empleos y siete pagan los mejores salarios, que van desde los $1.527 hasta $3.693 en promedio mensual.

Los datos forman parte del informe elaborado por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), en el marco del 35 aniversario de funcionamiento de este régimen.

Las actividades mejor remuneradas en el régimen especial son encabezadas por la consultoría de negocios y sistemas, seguido de los centros de servicios compartidos, ingeniería de software, BPO (Business Process Outsourcing, tercerización de procesos en español), sector alimentario, eléctrica y electrónica y equipo de precisión y médico.

Los salarios brutos mensuales promedio oscilan entre $3.693 (el más alto) hasta $1.527. Los detalles en la tabla adjunta.

El informe reveló que el salario bruto mensual promedio en el régimen de zona franca es de $2.319, casi el doble (98,3%) por encima del promedio nacional, que es de $1.169.

El 64% de las empresas bajo este régimen paga sus planillas en colones, indica el informe.

Además, destaca que el 45% de la fuerza laboral en el régimen de zona franca es femenina. Del total de mujeres empleadas, el 46% trabaja en empresas de capital extranjero.

El economista Luis Vargas, señaló que no es de extrañar que los salarios en las zonas francas sean en promedio los más altos del país.

“En las zonas francas se concentran las empresas cuya producción crece más y que en promedio contrata profesionales más cualificados, lo que se asocia con el pago de salarios más altos”, señaló Vargas.

El analista explicó que en los sectores más productivos de la economía, en el caso de Costa Rica, las zonas francas, es donde los salarios crecen más en correspondencia con el crecimiento en la productividad.

Los factores diferenciadores

Ronald Lachner, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), dijo que los principales factores diferenciadores en los salarios que pagan las empresas a sus colaboradores, se origina en su preparación.

“Se basa en un talento humano sofisticado de calidad que se está empleando, sobretodo entrenado en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), bilingüismo, multilingüismo y en especial las tecnologías de la información, que son tan demandadas”, destacó Lachner.

Lo anterior, sumado las habilidades blandas (capacidades personales y sociales, como el trabajo en equipo, la creatividad y el manejo del tiempo) hace que las empresas de zona franca, paguen el doble de lo que se paga en el resto de la economía nacional, apuntó Lachner.

Para Juan Carlos Chavarría, presidente de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham), el régimen de zonas francas es un pilar para la economía tica por generar empleo formal, con salarios competitivos y beneficios a los empleados como seguros médicos privados, transporte, alimentación subsidiada y oportunidades de desarrollo profesional.

“La mayoría de los miles de empleos generados en este régimen provienen de empresas estadounidenses, lo que refleja la solidez de la relación bilateral y el impacto positivo de la inversión extranjera directa (IED)”, dijo el vocero.

Los sectores que más emplean

A continuación presentamos los 10 principales sectores generadores de empleo en zona franca.

En primer lugar, se ubican los centros de servicios compartidos, que generan el 26% de los empleos directos.

Los centros de servicios compartidos brindan soporte a empresas, principalmente en las áreas de finanzas, contabilidad, recursos humanos, atención al cliente y servicios de tecnología (software).

Le siguen el sector de equipo de precisión y médico (24%) y la tercerización de procesos de negocios (BPO) con 11%.

Los demás sectores del ranking tienen participación del 5% o menos en la generación de empleos, entre ellos ingeniería de software, consultoría de negocios y sistemas, sector alimentario, eléctrica y electrónica, soporte técnico, metal mecánica e ingeniería y diseño.

Los centros de servicios compartidos son los principales generadores de empleo en el régimen de zona franca. (Jorge Castillo/La Nación)

Servicios a la cabeza

De acuerdo con los datos del informe Zona Franca, 35 años construyendo valor para Costa Rica, el 67% de las empresas que operan en el régimen de zona franca son del sector de servicios.

Dentro de este sector, la principal actividad son los centros de servicios compartidos (23%), seguida de los servicios de arrendamiento, BPO, ingeniería de software y consultoría de negocios y sistemas.

La contribución absoluta a la economía que generó el régimen durante 2024 se estimó en $13.893 millones, equivalente al 15% del producto interno bruto (PIB).

En la última década (2015-2024), el flujo de inversión extranjera en el régimen de zona franca creció 458,2%, al pasar de $666,4 millones a $3.720 millones, de acuerdo a cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El informe señala que durante 2024, por cada dólar exonerado, las zonas francas generaron $2,9 en aportes. Además, que durante el año pasado este régimen realizó compras locales por el orden de los $6.014 millones de dólares y generó 64.871 empleos indirectos.

De acuerdo a la Ley N.º 7210, el Régimen de Zonas Francas es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los requisitos y obligaciones establecidos en la normativa vigente desde diciembre de 1990.

Al cierre del año pasado, se registraban 84 administradoras de parques de zona franca en operaciones, 16 fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).