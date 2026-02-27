Este es el millonario aporte que BN, BCR y BP presupuestaron para la ABC en 2026

El BN, BCR y BP renunciaron de manera irrevocable a la ABC este 26 de febrero por discrepancias en el abordaje del proyecto de ley sobre estafas en línea.

El Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular (BP) aportaban una cuota de afiliación a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), organización a la que renunciaron de manera irrevocable este 26 de febrero.

En conjunto, los tres bancos públicos habían presupuestado ¢209 millones para sus aportes a la ABC en 2026, según los presupuestos institucionales aprobados por cada entidad y remitidos a la Contraloría General de la República (CGR).

Las tres entidades clasifican estos aportes como transferencias corrientes.

La Nación remitió en horas de la mañana de este viernes las consultas a la ABC sobre los alcances de estas renuncias y se está a la espera de respuesta.

Los tres bancos públicos tomaron la decisión de renunciar a la ABC después de que la organización gremial se retractara sobre su posición en torno al proyecto de ley de estafas informáticas contra clientes bancarios, aprobado este miércoles en primer debate por la Comisión Plena III del Congreso.

En el caso del BN, el presupuesto identifica el rubro como “Afiliación de interés institucional”, por un monto anual de ¢62 millones.

La descripción detalla que corresponde a la membresía en el organismo que agrupa a bancos públicos y privados, vela por los intereses del sector bancario nacional y promueve una cultura financiera que favorezca la bancarización y el mejor aprovechamiento de las oportunidades que brinda el sistema.

El BP presupuestó ¢72 millones para este año. El documento señala como propósito de la transferencia: “Estar afiliado a la organización del sector bancario con el fin de tener presencia y participación en las tomas de decisiones que afecten a este sector”.

Por su parte, el BCR incluyó un aporte anual de ¢75 millones. La entidad inforó a la Congraloría que su reingreso como miembro activo de la ABC se hizo efectivo en agosto de 2003.

El presupuesto del BCR indica, al referirse a las transferencias dirigidas a otras entidades privadas, que la finalidad de pertenecer a estas cámaras y asociaciones es “tener presencia en los diferentes sectores y obtener información estadística para mejorar los servicios que brinda”.

En la carta de renuncia de los bancos públicos dirigida a la ABC, advirtieron que su salida de la organización bancaria se debió “a una profunda preocupación institucional y un serio quiebre de confianza”.