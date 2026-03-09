Economía

Este es el costo del conflicto en Irán y el desafío de la nueva economía de la guerra

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no solo se libra en el campo militar, sino también en el terreno económico, donde destaca el alto costo de misiles y defensas más baratas.

Por Europa Press
Guerra en Irán
Las primeras 100 horas de la operación militar contra Irán costaron cerca de $3.700 millones, según estimaciones de expertos, reavivando el debate sobre el creciente costo de las guerras modernas. (KAWNAT HAJU/AFP)







Guerra de IránCosto de la guerra
