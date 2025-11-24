Economía

Estas son las sucursales del BCR donde podrá comprar la moneda de ¢50 del conejo de monte

Descubra cómo y dónde comprar la última moneda de ¢50 del conejo de monte en el BCR

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Ya están en circulación las nuevas monedas de media tejita que están super corrongas porque tienen diseños hermosos que destacan la gran riqueza natural de nuestro país. La nueva colección, denominada “Fauna de los ecosistemas”, consta de 6 piezas (monedas) para presentar especies de nuestra biodiversidad: la mariposa morfo (bosque tropical nuboso), la rana calzonuda (bosque tropical lluvioso), la tortuga carey (arrecife coralino), la lagartija o anolis (bosque tropical seco), el cangrejo marinera (manglar) y el conejo de monte (páramo)”.
Última moneda de la colección “Fauna de los ecosistemas” muestra al conejo de monte, especie de alta montaña; se vende a ¢8.600 en 11 oficinas del BCR. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUC50 colonesMonedasBCCRBCR
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.