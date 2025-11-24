Estas son las sucursales del BCR donde podrá comprar la moneda de ¢50 del conejo de monte

Última moneda de la colección “Fauna de los ecosistemas” muestra al conejo de monte, especie de alta montaña; se vende a ¢8.600 en 11 oficinas del BCR.

El Banco de Costa Rica (BCR) pondrá a la venta este miércoles 26 de noviembre 2.500 monedas conmemorativas de ¢50 dedicadas al conejo de monte, última pieza de la colección Fauna de los ecosistemas del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La entidad financiera ofrecerá 700 ejemplares en estuche y 1.800 en presentación acrílica, cada uno a un precio de ¢8.600, en un grupo seleccionado de oficinas en todo el país.

Las oficinas tendrán un número limitado de numerario, por lo que la venta será hasta agotar existencias.

Estas serán las sucursales donde se venderán las monedas:

San José: BCR Oficinas Centrales, BCR Paseo Colón y BCR San Rafael de Escazú

Guanacaste: BCR Liberia y BCR Nicoya

Alajuela: BCR Barrio San José

BCR Puntarenas

BCR Cartago

BCR Limón

BCR Heredia

BCR Quepos

Por disposición del Banco Central, cada persona solo podrá adquirir un máximo de dos monedas, con el fin de ampliar la cantidad de coleccionistas beneficiados y reducir la reventa especulativa.

El BCCR también definió la emisión de una versión de circulación regular de ¢50 sin aplicación de color, que funcionará como medio de pago corriente y mantendrá su valor nominal, independiente de la edición para colección.

Con esta pieza del conejo de monte, concluye el programa Fauna de los ecosistemas, serie de monedas alusivas a especies de la biodiversidad costarricense que el Banco Central impulsó como producto para coleccionistas y público general.

El conejo de monte, protagonista de la última pieza

El conejo de monte es un mamífero de pequeño tamaño, reconocible por su cola y orejas relativamente cortas, que habita a partir de los 1.100 metros sobre el nivel del mar.

En Costa Rica, esta especie se observa principalmente en el páramo del Parque Internacional La Amistad, área protegida y compartida con Panamá, considerada uno de los enclaves de mayor riqueza biológica de la región.

El animal tiene hábitos crepusculares y nocturnos; ocupa bosques húmedos, páramos y pastizales donde se alimenta de materia vegetal, de acuerdo con la información técnica remitida por el Banco Central.

A escala internacional, el conejo de monte figura en listados de especies en peligro de extinción, pero en Costa Rica especialistas lo clasifican como relativamente común, sobre todo dentro de áreas silvestres protegidas.

El lanzamiento de esta moneda conmemorativa busca resaltar el valor de la fauna de alta montaña y de los ecosistemas protegidos, al tiempo que ofrece a coleccionistas y público general una pieza final para completar la serie temática.