Estas son las sedes del BCR y del Banco Nacional habilitadas para comprar la moneda de ¢50 del cangrejo marinera

Desde el 22 de octubre podrá comprar la moneda del cangrejo marinera en BN Shop o sucursales del BCR.

El Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Nacional (BN) iniciaron la venta de la penúltima moneda coleccionable de ¢50 de la serie Fauna de los Ecosistemas de Costa Rica, emitida por el Banco Central.

Esta nueva pieza está dedicada al cangrejo marinera (Goniopsis pulchra), una especie que habita en zonas costeras y manglares, y que representa parte de la biodiversidad nacional.

Moneda coleccionable de ¢50 con cangrejo marinera: conozca la fecha de venta y lo que debe saber

Puntos de venta física y condiciones

Desde el miércoles 22 de octubre, el BCR ofrece 2.500 unidades de esta moneda, distribuidas así:

700 en estuche

1.800 en acrílico

Cada ejemplar tiene un precio de ¢8.650. La venta estará limitada a dos monedas por persona, con el objetivo de ampliar el acceso al público y prevenir especulación posterior, según comunicó el Banco Central.

La disponibilidad es limitada y solo se ofrecerán en las siguientes oficinas del BCR:

San José : Oficinas Centrales, Paseo Colón y San Rafael de Escazú

: Oficinas Centrales, Paseo Colón y San Rafael de Escazú Guanacaste : Liberia y Nicoya

: Liberia y Nicoya Alajuela : Barrio San José

: Barrio San José Puntarenas

Cartago

Limón

Heredia

Quepos

Por el otro lado, el Banco Nacional anunció que también se podrá adquirir esta moneda a través de su tienda en línea BN Shop (https://bnshop.bncr.fi.cr), a partir del 22 de octubre a las 9:30 a. m.

“El nuevo modelo de comercialización BN Shop nos permite cuidar la experiencia de nuestros clientes y facilitar el acceso a productos de valor cultural y educativo, que fortalecen el sentido de pertenencia y la memoria colectiva de nuestro país”, expresó Sheila Villalobos, directora de Productos y Servicios de Captación del BN.

Se permitirá una unidad por presentación por persona por el mismo precio. El retiro se hará de forma personal, con cédula de identidad, entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre, exclusivamente en la Oficina Principal del Banco Nacional, en San José, sector suroeste, primer piso.

Características de la moneda

La pieza presenta al cangrejo marinera en colores vivos, sobre un fondo de ecosistema de manglar, con la inscripción “Manglar” y el nombre científico de la especie. También existirá una versión de circulación regular sin colores, válida como medio de pago con valor de ¢50.