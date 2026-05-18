Economía

Estas monedas dejarán de circular en Costa Rica en 2026: así será el proceso

El Banco Central avanza con un proceso de sustitución de monedas en circulación como parte de la actualización del cono monetario. Estos son los cambios previstos

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Por Silvia Ureña Corrales
02/01/2024 Fotografías conceptuales para temas: Dinero; Ahorro; Pensión; Pensiones; Plan de retiro; Fondos del ROP; Presupuestos; Operadoras de pensiones; Retiro; Fondos de pensión; Inversión; Monedas; Alcancía; Negocios; Dinero en efectivo; IVM; Colones; Plata; Hacienda; Jubilación; Capital; Finanzas; Gasto; Economía y finanzas; Riqueza. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Banco Central sustituirá monedas antiguas de ¢10 y ¢25 y retirará por completo la denominación de ¢5 en 2026. (Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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