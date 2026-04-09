Economía

Estas monedas dejarán de circular en Costa Rica en 2026: así será el retiro

El Banco Central anunció un ajuste en el uso de monedas en circulación como parte de un proceso de reemplazo progresivo. Revise los detalles

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Por Silvia Ureña Corrales
Monedas de Costa Rica
El Banco Central aplicará cambios en monedas en circulación como parte de la modernización del sistema monetario en Costa Rica. (Randall Corella V./Randall Corella)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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