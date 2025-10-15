Economía

Estados Unidos negocia con inversores para otorgar otros $20.000 millones a Argentina

La bolsa argentina subió cerca de 5% tan solo conocerse este nuevo paquete de ayuda

Por AFP
A pesar de las comparaciones con Donald Trump, Javier Milei es considerado un emergente del antiestablishment y un libertario, en contraste con las posturas nacionalistas y proteccionistas del expresidente estadounidense.
El gobierno de Donald Trump (derecha) ve claramente a Milei (izquierda) como un aliado ideológico en la región.







