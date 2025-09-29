Economía

Estados Unidos impulsa la minería de carbón destinando más tierras públicas a su producción

Washington impulsa la minería de carbón en Estados Unidos con un plan que desafía los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Por AFP
Pila de carbón con dos herramientas de manejo metálicas en primer plano.
El gobierno de Estados Unidos, invertira $625 millones para expandir la industria del carbón. (AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

