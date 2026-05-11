Economía

Estados Unidos impone nuevas sanciones para impedir la venta de petróleo iraní a China

Washington adoptó la medida antes de la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín a finales de esta semana

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Por AFP
El petróleo venezolano emergió tras un terremoto en 1875. El hallazgo impulsó la creación de la primera petrolera y cambió la economía del país.
Washington flexibilizó algunas sanciones al petróleo iraní en marzo ante la escasez del suministro global, pero desde entonces ha vuelto a endurecer las restricciones. (Canva /Canva)







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