Economía

Estados Unidos demanda a Ticketmaster por inflar precios de entradas

Ticketmaster aparentemente infló hasta en un 44% del costo final del boleto entre 2019 y 2024, según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Por AFP
Ticketmaster, Live Nation
La demanda de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos asegura que Ticketmaster infló el precio de las entradas para conciertos hasta en un 44% entre 2019 y 2024. (Shuttestock/Shuttestock)







TicketmasterEstados UnidosComisión Federal de Comercio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

