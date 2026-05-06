Estados Unidos creó 109.000 empleos privados en abril, su mayor alza desde enero de 2025

Las compañías de menor tamaño lideraron la creación de puestos de trabajo en abril, mientras el crecimiento de los salarios mostró señales de moderación, según ADP.

Madrid. El sector privado de Estados Unidos creó 109.000 puestos de trabajo en el mes de abril, lo que supone la mayor subida del empleo privado en el país norteamericano desde enero de 2025, según comunicó este miércoles la consultora ADP.

Este incremento del empleo ha sido impulsado en gran medida por el sector servicios, en concreto, empujado por el aumento de 61.000 puestos de trabajo en servicios sanitarios y de educación.

En total, el sector de la prestación de servicios ha crecido en 94.000 empleos, donde también destacan comercio, transportes y servicios públicos con 25.000 nuevas personas trabajando, mientras que el pasado mes se destruyeron en este sector 58.000 empleos.

Además, se incrementaron los datos de empleo en el área de los servicios de información (4.000), de las actividades financieras (9.000), del ocio y hostelería (7.000); mientras que cayeron las estadísticas en los servicios profesionales y empresariales (-8.000) y otros servicios (-1.000).

En el sector de producción de bienes el total de trabajos creados ha ascendido a 15.000 y no se han destruido en ninguna división. El ranking lo encabeza la construcción con 10.000 trabajadores más, seguido de los recursos naturales y la minería con 3.000 más y la industria con 2.000 nuevos puestos de trabajo.

Las pequeñas empresas se anotaron 65.000 de los trabajos creados, destacando 43.000 nuevas contrataciones en las compañías de 1 a 19 empleados. Mientras que las grandes empresas --más de 500 trabajadores-- alcanzaron 42.000 nuevos trabajadores y las medianas únicamente 2.000 empleados más.

Los salarios se desaceleran

Los sueldos de los trabajadores que mantuvieron sus empleos crecieron un 4,4%, lo que supone una desaceleración respecto al incremento de marzo cuando los salarios aumentaron un 4,5% y que suponía el tercer dato consecutivo mensual. Por otro lado, quienes cambiaron de empleo vieron que sus salarios se revalorizaron un 6,6%.

El sector de los servicios financieros se situó con en el que más se incrementaron los salarios, un 5,1%, al contrario que los servicios de información donde los trabajadores cobraron en abril un 4%.

Las grandes y medianas empresas encabezan el ranking de las que más han subido el salario de sus empleados con un 4,8%, mientras que las pequeñas compañías solamente aumentaron los sueldos un 2,5%.