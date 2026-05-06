Economía

Estados Unidos creó 109.000 empleos privados en abril, su mayor alza desde enero de 2025

El informe de ADP destaca que la mayor parte del crecimiento laboral en abril provino del sector servicios, especialmente salud y educación, que aportaron 61.000 empleos

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Por Europa Press
Las compañías de menor tamaño lideraron la creación de puestos de trabajo en abril, mientras el crecimiento de los salarios mostró señales de moderación, según ADP. (Shutterstock/Shutterstock)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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