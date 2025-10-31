Economía

Estados Unidos cancela 13 rutas aéreas con México al denunciar un incumplimiento del acuerdo bilateral de aviación

Estados Unidos sanciona a México y suspende todos los vuelos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Por Europa Press
La disputa por el traslado de carga al AIFA provoca nuevas restricciones de vuelos entre México y Estados Unidos.
Estados Unidos canceló todos los vuelos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en la fotografía, tras acusar a México de violar el acuerdo bilateral de aviación. (El Universal/EU)







