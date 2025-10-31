Estados Unidos cancela 13 rutas aéreas con México al denunciar un incumplimiento del acuerdo bilateral de aviación

Estados Unidos canceló todos los vuelos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en la fotografía, tras acusar a México de violar el acuerdo bilateral de aviación.

Madrid. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, emitió una orden por la que se cancelan todos los vuelos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que supone la supresión de 13 rutas actuales o previstas de las aerolíneas mexicanas con el destino norteamericano, según un comunicado.

El motivo esgrimido por el departamento gubernamental es la cancelación “ilegal” por parte de México de vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años, dentro del marco del acuerdo bilateral de aviación de 2025 entre ambos países.

“Hasta que México deje de jugar sucio y cumpla sus compromisos, seguiremos exigiéndole responsabilidades. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir las consecuencias”, afirmó Duffy.

En julio, el propio secretario advirtió a México por su “incumplimiento” y “conducta anticompetitiva”.

Desde el Departamento de Transporte estadounidense se recuerda que México ha incumplido el acuerdo bilateral desde 2022, cuando canceló los slots de las aerolíneas de pasajeros estadounidenses y obligó a las aerolíneas de carga de ese país a reubicar sus operaciones, con el fin de permitir la construcción de obras para aliviar la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Asimismo, junto a la supresión de 13 rutas, la orden de Duffy también congela el crecimiento de los servicios combinados de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Además de estas medidas, se propone prohibir que las aerolíneas mexicanas transporten carga en las bodegas de sus aviones entre ambos destinos. Esta medida entraría en vigor 108 días hábiles después de su aprobación definitiva.