Estados Unidos aplaza aranceles a importaciones de autos de Canadá y México

El presidente estadounidense Donald Trump estimó este miércoles que las medidas de Canadá son insuficientes para aliviar los aranceles que dispuso contra su socio, pero otorgó una exención a los automóviles importados de ese país y de México.

Las autoridades estadounidenses hablaron con los fabricantes Stellantis, Ford y General Motors, anunció la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt. “Les vamos a dar una exención de un mes para los vehículos que entren bajo el T-MEC”, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, “para que no sufran desventajas económicas”, explicó en rueda de prensa.

El presidente estadounidense habló este miércoles por teléfono con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Según el magnate republicano, los progresos de Ottawa en la reducción del tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos, “no son lo suficientemente buenos” como para justificar la reducción de los aranceles impuestos el martes a los productos canadienses y mexicanos.

En su red Truth Social el millonario de 78 años afirmó que la conversación transcurrió “de manera bastante amistosa”, lo que no impidió que criticara duramente a Trudeau.

“No pudo decirme cuándo se celebrarán elecciones canadienses, lo que me intrigó, como si me preguntara qué estaba pasando aquí. Entonces me di cuenta de que está tratando de usar este asunto para permanecer en el poder”, declaró.

La oficina de Trudeau, quien había calificado de “estúpida” la decisión de imponer aranceles, afirmó que ambos países “seguirán en contacto hoy”.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que quizás haya un anuncio este miércoles para aligerar por categorías los aranceles, del 25% para bienes importados de México y Canadá y de 10% para los hidrocarburos canadienses.

Ottawa ya anunció sus medidas de represalia, mientras las de México se esperan para el domingo.

Donald Trump aseguró que las medidas del gobierno canadiense de Justin Trudeau para detener el tráfico de fentanilo no son lo suficientemente buenas. (AFP)

México mira hacia otro lado

Trump pretende presionar con estas medidas para que Canadá y México combatan en sus fronteras el tráfico de drogas y la migración irregular, aunque también menciona frecuentemente desequilibrios comerciales al referirse a este tema.

El mandatario está a la escucha de “ofertas” de sus vecinos, dijo Lutnick a Bloomberg Television el miércoles, pero descartó la posibilidad de levantarlos por completo.

“Nuestra expectativa es que habrá categorías”, remarcó.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró el miércoles que su país se volcará hacia “otros socios comerciales” si Estados Unidos continúa con su política de aranceles.

En rueda de prensa, la presidenta señaló que su gobierno no se ha cerrado al diálogo con Estados Unidos, su mayor socio comercial y destino de más del 80% de sus exportaciones.

“Hemos hecho nuestra tarea y ni siquiera cerramos las puertas al diálogo ni mucho menos porque siempre tienen que estar abiertas”, declaró Sheinbaum, quien hablará por teléfono el jueves con Trump.

Sheinbaum reiteró que su gobierno no se apresurará a anunciar las medidas que tomará en respuesta, lo que los analistas interpretan como una estrategia para alcanzar un acuerdo de último minuto con Trump.