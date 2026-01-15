Economía

Estados Unidos anuncia acuerdo con Taiwán para reducir aranceles y fomentar inversiones

El acuerdo se alcanzó tras meses de negociaciones.

Por AFP
Según el convenio, Washington reducirá los aranceles de Trump a los productos taiwaneses al 15%, frente a la tasa actual del 20%, que se aplicaba de forma recíproca para abordar el déficit comercial estadounidense y prácticas que el país norteamericano considera desleales. (JIM WATSON/AFP)







