Estados Unidos acusa a China de retener barcos panameños tras disputa por el Canal

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping tienen previsto reunirse los días 14 y 15 de mayo en Pekín centrados en temas comerciales.

Washington y Madrid. Estados Unidos acusó este jueves a China de retener en sus puertos a barcos bajo bandera panameña, tras el reciente dictamen de la Corte Suprema que anuló la concesión de dos puertos en el canal a una empresa china. El país asiático rechazó los señalamientos.

“China ha impuesto un incremento drástico en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, muy por encima de los niveles históricos”, explicó la Comisión Federal Marítima estadounidense en un comunicado.

“Estas inspecciones más intensas se llevaron a cabo bajo directrices informales y parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison”, añadió el texto.

En enero, la justicia panameña declaró inconstitucional el contrato que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa Hutchison, gestionar el puerto de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, desde 1997.

Esa sentencia llegó tras grandes presiones del presidente Donald Trump, que poco después de asumir el poder advirtió a Panamá que no estaba dispuesto a permitir que infraestructuras clave para el tránsito marítimo quedaran en manos chinas.

“Dado que los buques de bandera panameña transportan una parte significativa del comercio estadounidense de carga en contenedores, estas acciones podrían acarrear importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo de Estados Unidos”, explicó el organismo estadounidense.

La Comisión, asegura el comunicado, tiene facultades para investigar “si las prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio de Estados Unidos”.

El portavoz de la cancillería china Lin Jian dijo que la posición de Pekín está “muy clara”, cuando se le preguntó este viernes en rueda de prensa sobre las afirmaciones de Estados Unidos.

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping tienen previsto reunirse los días 14 y 15 de mayo en Pekín, para una cumbre en gran parte centrada en el comercio.

PPC presentó una demanda en febrero, conforme a las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, y este mes anunció que reclama al menos $2.000 millones por daños y perjuicios.

China rechaza acusaciones

Las autoridades de China rechazaron este viernes las acusaciones vertidas por Estados Unidos, al tiempo que aseguraron que este tipo de declaraciones únicamente “muestran las verdaderas intenciones” de Washington sobre este asunto.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, indicó durante una rueda de prensa que “las repetidas acusaciones de Estados Unidos solo exponen su verdadera intención de querer hacerse con el control del canal de Panamá”, según informaciones recogidas por el diario Global Times.

Lin respondió a las preguntas sobre la postura estadounidense, que afirmó que China está deteniendo buques con pabellón pamaneño como “medida de castigo” contra Panamá por las decisiones tomadas al cancelar contratos que permitían a empresas vinculadas a China operar varios de los puertos situados en la zona.

La Autoridad Marítima de Panamá asumió el 23 de febrero el control de la operación de las terminales de Balboa y Cristóbal del Canal de Panamá tras la entrada en vigor del fallo de la Corte Suprema panameña, que anuló la concesión a Panama Ports Company (PPC), la filial en el país del operador de Hong Kong CK Hutchison Ports.