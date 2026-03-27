Economía

Estados Unidos acusa a China de retener barcos panameños tras disputa por el Canal

Estados Unidos denunció que China estaría deteniendo buques con bandera de Panamá en sus puertos, el país asiático rechazó señalamientos

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Por AFP y Europa Press
Los metales conocidos como tierras raras son estratégicos para la economía del futuro y están en el centro de un nuevo acuerdo entre China y Estados Unidos para garantizar su abastecimiento
Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping tienen previsto reunirse los días 14 y 15 de mayo en Pekín centrados en temas comerciales. (AFP/AFP)







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