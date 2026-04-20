Economía

Estados Unidos abre portal para reembolso de aranceles aduaneros

Estas tarifas aduaneras generaron $166.000 millones de ingresos y ahora pueden reembolsarse

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Por AFP
Comercio
Según documentos judiciales, al 9 de abril cerca de 56.500 empresas ya habían iniciado trámites para solicitar el reembolso de aranceles. (JIM WATSON/AFP)







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