Está prohibido entrar a Costa Rica con jamones, chorizos y otros productos de cerdo, según Senasa

Senasa mantuvo la restricción desde agosto del 2021. El incumplimiento implica decomiso inmediato y sanciones, según la institución.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) del Ministerio de Agricultura y Ganadería recordó este 16 de diciembre del 2025 que sigue vigente la prohibición para ingresar a Costa Rica con productos y subproductos de origen porcino en equipaje de mano o equipaje registrado, sin importar el país de procedencia.

La institución indicó que la medida rige por la Resolución Senasa-DCA-R0029-2021, emitida por la Dirección de Cuarentena Animal desde el 5 de agosto del 2021, como prevención ante la amenaza de la Peste Porcina Africana (PPA).

Senasa señaló que esta enfermedad es altamente contagiosa para los cerdos y reportó detecciones en diversas regiones del mundo, entre ellas República Dominicana y Haití, además de países europeos, con España como el caso más reciente.

Según Senasa, la prohibición abarca carne de cerdo en cualquier estado, así como embutidos y otros derivados. Incluye carne cruda, curada, cocida o procesada. También salchichas, jamones, tocinos, mortadela, salami y chorizo, entre otros. Además contempla enlatados, productos empacados o deshidratados, grasa, manteca y chicharrones.

Senasa advirtió que la Peste Porcina Africana implica un riesgo sanitario y económico para el país. La entidad indicó que un ingreso del virus podría afectar la porcicultura nacional, comprometer la seguridad alimentaria y ocasionar pérdida de acceso a mercados internacionales para productos porcinos costarricenses.

La institución detalló que la medida aplica a todas las personas que ingresen por aeropuertos internacionales, puestos fronterizos terrestres, puertos marítimos y fluviales. Senasa añadió que el incumplimiento provoca decomiso inmediato y sanciones.

Senasa llamó a los viajeros a respetar la disposición para proteger el estatus sanitario nacional y salvaguardar la producción porcina. También indicó que se puede consultar información en su sitio oficial o con el personal de oficinas centrales y en los Puestos de Ingreso Fronterizo (PIF).

Para consultar la resolución, puede ingresar en este enlace.